Sblocco serratura – quando è possibile e quando no

Parliamo del servizio di sblocco serratura parliamo praticamente di un servizio che ci può essere sempre utile e del quale dovremmo avere sempre qualche contatto dei tecnici specialisti in questa materia che hanno le competenze e gli strumenti per risolvere qualsiasi tipo di blocco, qualsiasi tipo di difficoltà con una serratura, e quindi riescono a sbloccare qualsiasi cosa

Poi i motivi per i quali potremo richiedere questo servizio sono tanti e soprattutto non possiamo sapere in anticipo quando e se ne avremo bisogno, però sarebbe meglio muoversi in anticipo e non muoversi in quel momento di emergenza

Questo non vale solo se la serratura si blocca ma vale per qualsiasi imprevisto che riguarda la vita quotidiana per esempio a casa nostra, e quindi ad esempio se si rompe la caldaia dobbiamo sapere chi contattare e lo dobbiamo sapere in anticipo per non andare in caos in panico con tutte le conseguenze del caso

Anche perché può capitare che magari smarriamo la chiave o che la serratura si blocca perché era già difettosa da prima, e poi è arrivato questo tipo di problema e cioè che si è bloccata magari quando siamo tornati al lavoro l’abbiamo pure un po’ forzata e a quel punto non c’ è stato più niente da fare

Prima sottolineavamo come sarebbe meglio avere a disposizione già un numero di telefono a contattare in questi casi proprio perché altrimenti quello che succede che magari ci facciamo pigliare dal panico e proviamo a sfondare la porta per esempio come qualche persona impulsiva potrebbe fare, e quindi oltre ad aver pagare l’intervento per la serratura sarebbe costretto a pagare anche l’intervento per riparare la porta

Invece se noi abbiamo già un numero di telefono di Fabbri o di altri esperti che si occupano di sbloccarla, noi li contattiamo per telefono e ci facciamo dare già le prime indicazioni su quello che dobbiamo fare è su quello soprattutto che non dobbiamo fare e poi aspettiamo il loro arrivo nel posto dove ci troviamo in base a dove si è bloccata questa serratura se per esempio a casa nostra o nell’ufficio dove lavoriamo

Non dobbiamo sottovalutare un intervento di sblocco serratura

Non sottovalutare un intervento di sblocco di una serratura significa intanto non pensare di poterlo risolvere da soli perché saremmo poco umili,anche perché non solo spesso non abbiamo le competenze ma anche se fossimo abili a farlo non abbiamo gli strumenti all’avanguardia che hanno le persone che lavorano in questo ambito e quindi sono dei professionisti qualificati, anche perché sanno usare questi strumenti e parliamo in certi casi di strumenti elettromeccanici per risolvere il blocco.

Però prima di fare questo intervento magari provano con una graffetta o con uno spray lubrificante per sbloccare il meccanismo e diciamo che questo tipo di intervento è solo l’ultima ratio

Per quanto riguarda il prezzo dell’intervento possiamo provare intanto a farci dire per telefono il costo della chiamata che farà parte comunque del costo finale che dipenderà dal tempo che ci impiegano.