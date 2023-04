Pinguini Tattici Nucleari in concerto a Torino il 19 luglio

Attesissimo appuntamento con I Pinguini Tattici Nucleari in concerto allo Stadio Olimpico Grande Torino il 19 luglio 2023. Il tour toccherà le più importanti città italiane e porterà i Pinguini Tattici Nucleari a rivivere con i propri fan, minuto per minuto, una carriera sempre in salita. Un appuntamento da non perdere con i Pinguini Tattici Nucleari e il nuovo disco Fake News.

Appuntamento il 19 Luglio 2023 dalle 21 alle 23 presso lo Stadio Olimpico Grande Torino in Corso Sebastopoli, 115. Altre informazioni wu www.ticketone.it.