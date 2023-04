Limousine & Luxury Car: vivi un’esperienza unica per le strade di Bologna!

Il noleggio di una limousine a Bologna ti permette di vivere un’esperienza davvero unica all’interno di una città storica. Per rendere ogni tuo evento tutto da ricordare, anche la scelta della vettura giusta può fare la differenza. Limousine & Luxury Car ti indirizza verso le decisioni giuste da intraprendere e ti consente di accedere a servizi dalla qualità sicura e certificata.

Il noleggio di limousine è senz’altro un punto di forza della nostra gamma di servizi. Ti bastano pochi e semplici passaggi per avere a tua disposizione un modello iconico e lussuoso, con un livello di comfort fuori dal comune. Puoi realizzare feste private importanti: dagli addii al celibato e nubilato alle feste di laurea, dai compleanni agli anniversari, passando dalle cene romantiche alle serate in discoteca. Allo stesso tempo, se devi recarti a un appuntamento importante dal punto di vista personale o professionale, una vettura simile ti offre attimi di comfort senza confini.

Una limousine a noleggio sa darti un insieme di vantaggi da tenere in seria considerazione. I mezzi sono dotati di tutti i permessi per circolare nel centro di Bologna senza limitazioni, comprese anche le zone a traffico limitato. Dall’altra parte, hai l’opportunità di raggiungere una destinazione da vero protagonista, mediante un transfer puntuale e preciso. Il mezzo è dotato di un fornitissimo frigobar di bordo con cui concedersi un drink da sorseggiare circondati dal lusso e dal comfort.

Non lasciare in secondo piano l’ipotesi di valorizzare un evento o servizio fotografico grazie a una vettura che non passa inosservata, così come puoi puntare sull’aiuto di un autista discreto e professionale. Tale figura ti porta ovunque senza alcun problema e rispetta la tua privacy. Hai l’opportunità di contattare l’autista solo con l’ausilio dell’interfono di bordo, essendo separato da te mediante un pannello elettronico. Inoltre, il noleggio di una limousine non ti fa preoccupare per il parcheggio e ti consente festeggiamenti in grande stile, in modo da trascorrere una notte tutta da ricordare in buona compagnia.

Limousine & Luxury Car mette a tua disposizione una vettura amata dai VIP del mondo dello spettacolo. Disponibile in due soli esemplari a livello nazionale, si fa apprezzare per una livrea dai colori nero e grigio metallizzato, per finiture curate nei minimi dettagli, per un abitacolo lussuoso e spazioso. La vettura contiene fino a otto persone in un enorme divano, oltre all’impianto audio Dolby Sorround, a vari giochi di luci in LED, al lettore DVD e a tre schermi con monitor LCD e televisione satellitare.

Hai tutto ciò che ti serve per accedere a un servizio di noleggio di limousine a Bologna capace di lasciarti letteralmente a bocca aperta. Non ti resta altro da fare che entrare in contatto con la nostra azienda e scegliere la formula più adatta alle tue preferenze e aspettative.