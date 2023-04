Serie C/girone C ventitreesima vittoria stagionale (tredicesima casalinga) del Crotone contro il Giugliano fuori dai play-off.

Crotone 3

Giugliano 1

Marcatore: 3° D’Errico, 27° Cernigoi, 55° Rizzo, 57° Chirico’

Crotone (4-2-3-1): Branduani, Calapai (Spaltro), Papini, Gigliotti, Giron (Crialese), Petriccione (Ranieri), Carraro, Chirico’ (Tribuzzi), D’Errico (Aprile), D’Ursi, Cernigoi.

All. Zauli

Giugliano (4-3-1-2): Viscovo, Gladestony, Iglio (Rondinella), Scognamiglio, Poziello C., Oyewale (Sorrentino), Biasiol, Gomez, Rizzo, Piovaccari (La Monica), Ceparano (Ghisolfi). All. Di Napoli

Arbitro: Edoardo Gianquinto di Parma

Ass. Simone Pistarelli (Fermo)-Andrea Rizzello (Casarano)

Quarto giudice a bordo campo: Fabio Franzo’ di Siracusa

Ammoniti: Da Silva

Angoli: 4 a 2 per il Crotone

Recupero: 1 e 3 minuti

ll Crotone saluta il normale campionato con l’arrivederci al sedici maggio quando, in trasferta, giocherà l’andata del primo turno dei quarti di finale play-off. Pensando a quella decisiva competizione per accaparrarsi la quarta promozione, contro il Giugliano ultimo “esperimento” ufficiale per mister Zauli a proposito della formazione e del modulo da mettere in essere. Tenendo conto delle assenze per fatti contingenti: infortuni e diffide, quest’ultimi lasciati fuori per impedire di subire un’altra ammonizione che avrebbe fatto scattare la squalifica e l’indisponibilità per i play-off, rischio immotivato per l’ultima partita di campionato. Assenti, Bove, Kargbo, Mogos, Golemic, Vitale (diffidati) e, per motivi fisici, Cuomo, fuori anche il portiere Dini, è toccato a Branduani, Calapai, Papini, Giron, Petriccione, Cernigoi e D’Ursi prenderne il posto. Ospiti senza gli squalificati Felippe e Salvemini e per motivi tattici non schierati Sorrentino, Poziello R. e Zullo, sostituiti da Oyewale, Biasiol, Gomez, Ceparano, Piovaccari.

Buon fine campionato da parte della squadra del presidente Gianni Vrenna, nonostante le tante novita’, davanti ai propri tifosi che, sempre più numerosi, attendono l’inizio degli spareggi promozione per trasformarsi nel dodicesimo uomo a favore del Crotone.

Non ce l’ha fatta, invece, il Giugliano a conquistare il risultato positivo, ma senza farsene un torto. Affrontare la migliore seconda della Lega Pro, non era impresa facile.

Calcio d’avvio a favore del Crotone e dopo appena tre minuti D’Errico da posizione angolata mette dentro il pallone (terza marcatura stagionale) su assist di Calapai.

Nessuna reazione di particolare significato da parte degli ospiti dopo lo svantaggio. Piovaccari, Rizzo e Ceparano annullati dai difensori locali, Gigliotti in primis seguito da Calapai, Papini e da Giron anche ottimo cursore sulla fascia sinistra. Non forza le giocate il Crotone e quando lo fa mette in difficoltà la retroguardia avversaria. Minuto ventisette Cernigoi approfitta dello svarione del portiere Viscovo e realizza il raddoppio (secondo gol del giocatore con la maglia rossoblu’). Quarantaquattresimo minuto D’Ursi sbaglia la realizzazione del terzo gol da dentro l’area dopo aver ricevuto il pallone da un lungo lancio di Calapai. Ottimo primo tempo del difensore pitagorico sulla fascia destra. Poca qualità, invece, da parte del Giugliano nella prima parte della sfida. Disatteso il giusto impegno della squadra di mister Di Natale per entrare in quota play-off. Crotone sempre padrone del campo nella ripresa con Cernigoi che manda il pallone a colpire il palo e altre occasioni da gol. Accorcia le distanze il Giugliano al minuto cinquantacinque con Rizzo. Il gol subito innervosisce il Crotone che subito rimette le cose a posto con Chirico’ che realizza il terzo gol (quattordicesimo stagionale). Debutto nel Crotone dei giovani della Primvera Ranieri e Aprile.