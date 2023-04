Luigi Di Maio nuovo Inviato Speciale per la Regione del Golfo Persico

L’ex grillino Luigi Di Maio è stato indicato come “il candidato più adatto” per ricoprire l’incarico europeo di Inviato Speciale per la Regione del Golfo Persico. L’ex Ministro degli Esteri, dopo avere guidato la scissione grillina, non è stato rieletto in Parlamento alle ultime elezioni. Ma si vociferava di un suo ritorno proprio con la nomina di inviato Ue per il Golfo attesa già da diversi mesi. Di Maio era entrato in una “short list” composta di quattro nomi. Ora la sua nomina sembra cosa fatta. Ad indicarlo come il “candidato più adatto” per l’incarico di inviato Ue è stato l’Alto rappresentante Ue Josep Borrell che propone di nominarlo “per un periodo iniziale di 21 mesi, a partire dal 1° giugno 2023 fino al 28 febbraio 2025”.