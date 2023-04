Energia elettrica: costi in calo nei prossimi mesi

Buone notizie per le famiglie italiane, o almeno si spera che così possa essere. Infatti, in base a quanto appreso da varie fonti, sembra che siano in arrivo sorprese positive in merito all’abbassamento dei costi dell’energia elettrica. In questo modo, far quadrare i conti alla fine di ogni mese potrebbe essere un po’ più semplice rispetto agli ultimi mesi.

Un incremento vertiginoso che potrebbe essere fermato

Lo scenario dal quale si parte non è tra i più rosei. Infatti, nel corso degli ultimi mesi, il costo dell’energia elettrica era cresciuto in misura esponenziale. Ciò era dovuto a una serie di cause ben precise, tra le quali la più palese era rappresentata dal trasporto dell’energia stessa. Tuttavia, qualcosa sembra destinato a cambiare in tempi brevi, e l’incremento vertiginoso potrebbe far segnare una netta inversione di tendenza. In ogni caso, per facilitare il proprio compito, ci si può affidare alle tariffe luce più convenienti e metterle a confronto.

Il possibile calo dei costi dell’energia elettrica

Per quanto riguarda il prossimo periodo, le news interessanti ci giungono direttamente dai dati che scaturiscono dal PUN, ossia dal Prezzo Unico Nazionale. Inoltre, anche le ultime dichiarazioni dei vertici di ARERA, ossia l’autorità che favorisce la concorrenza tra i vari operatori di luce e gas, sembrano andare verso la direzione giusta.

Infatti, si stima che nella prossima fornitura dell’energia elettrica possa esserci un calo dei costi pari al 20%. Chi vuole può conseguire un ulteriore risparmio sulle prossime bollette grazie al contributo delle compagnie appartenenti al cosiddetto mercato libero. A tal proposito, è possibile accedere a una serie di benefici economici evidenti per i consumatori.

Quando arriveranno le buone notizie per famiglie e imprese

Dando un’occhiata già al mese d’Aprile, le spese in regime di maggior tutela dovrebbero far segnare una discesa sostanziale. Il prezzo più vantaggioso potrebbe essere raggiunto già a partire dal secondo trimestre dell’anno in corso. Numerose famiglie italiane hanno potuto riscontrare un certo calo sui prezzi delle bollette elettriche durante i primi tre mesi del 2023, con un’entità pari al 19% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno appena trascorso.

Di conseguenza, in merito alle bollette elettriche successive, i consumatori nostrani potrebbero trovare diversi motivi di conforto, dovuti a ulteriori cali inerenti ai costi dell’energia elettrica. Nel corso dei prossimi mesi, va aggiunto anche che le famiglie italiane potranno godere di ulteriori tutele, come ad esempio l’azzeramento totale degli oneri di sistema per luce e gas e il taglio dell’IVA, la cui aliquota è stata ridotta al 5%.

Cosa fare per non avere brutte sorprese in bolletta

Cosa è possibile fare per non pagare di più rispetto a ciò che viene effettivamente consumato? Gli esperti del settore affermano che è preferibile spostare l’attenzione verso il mercato libero. È sufficiente fare un giro rapido online per notare quali siano le compagnie del mercato libero che possono essere quelle attualmente più vantaggiose, al fine di incidere il meno possibile sulle spese della famiglia.

Anche i più piccoli dettagli possono fare la differenza per tenere i costi sotto controllo. Agire all’insegna del pieno risparmio, senza dimenticarsi di spegnere determinate luci che potrebbero consumare più di quanto si possa immaginare, può essere determinante.