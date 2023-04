Aeroporti più belli del mondo: questi i 5 più moderni

Ormai, il mezzo più utilizzato per viaggiare coprendo distanze non necessariamente lunghissime è l’aereo. Muoversi via aria ha, di sicuro, un fascino unico, oltre a molteplici vantaggi che si rifanno principalmente alla celerità con cui gli aerei hanno modo di coprire distanze che, altrimenti, richiederebbero l’utilizzo di più mezzi ed uno svariato numero di ore, se non giorni, per arrivare a destinazione. Insomma, a partire da questi presupposti si evince chiaramente che viaggiare via aria sia un’opzione particolarmente valida.

È bene, però, sottolineare che in alcune mete gli aeroporti possano presentare degli inconvenienti tra controlli interminabili e pochi negozi da vedere. Tra i fattori che incidono inevitabilmente sulla classificazione di un aeroporto c’è anche il livello dei servizi di cui dispongono i vari terminal, inclusi quelli riservati ai jet a noleggio, e qualora si abbia bisogno di informazioni dettagliate in merito agli scali più attrezzati per i voli privati segnaliamo che l’agenzia Fast Private Jet, attiva da anni in questo settore specifico, offre assistenza e consulenza anche su questi aspetti.

Al di là di tutto, comunque, la stragrande maggioranza degli scali in giro per il mondo presentano una moltitudine di servizi e si rivelano particolarmente efficienti nell’esecuzione dei controlli di sicurezza. In generale, i principali scali internazionali offrono ai passeggeri numerosi negozi e, talvolta, anche vere e proprie attrazioni. Sono diversi gli aspetti che fanno spiccare un aeroporto tra i tanti altri in giro per il mondo. Scopriremo, in questo approfondimento, quali sono i 5 scali più belli e moderni e perché.

Qatar – Aeroporto Internazionale Hamad di Doha

Apriamo la nostra classifica in grande stile con il meraviglioso scalo di Doha, capitale del Qatar. Si tratta di una tappa obbligatoria per moltissimi voli di Qatar Airways verso l’Asia, l’Australia e la Nuova Zelanda. Quest’aeroporto è il migliore al mondo per la seconda volta, presentando numerosissime feature moderne e indirizzate completamente alla ricerca del comfort per i passeggeri. Con ben 25.000 metri quadri di superficie, questo scalo presenta numerose sale d’attesa di business classe ed un’architettura futuristica, tra cupole di vetro e rappresentazioni di vele di lusso. Sono diverse, poi, le attrazioni presenti all’interno, con addirittura una piscina, un centro benessere, una sala fitness ed un hotel.

Giappone – Aeroporto Internazionale Haneda di Tokyo

Tokyo-Haneda è uno dei tre aeroporti della metropoli nipponica. Tutti e tre figurano nelle classifiche dei migliori aeroporti al mondo alternandosi. Questo, nella fattispecie, si trova a circa 30 km a sud-ovest dal centro della città. Venne creato nel 1931, ma solo nel 2010, con la creazione del Terminal 3, è diventato lo scalo più confortevole per raggiungere Tokyo anche da mete internazionali. Servendosi della monorotaia, infatti, i visitatori possono raggiungere il centro della città in un tempo compreso tra i 13 e i 24 minuti. Lo scalo presenta diversi punti di intrattenimento, tra aree commerciali gigantesche e dedicate a prodotti differenti.

Singapore – Aeroporto Internazionale di Changi

Sono innumerevoli gli highlights che potremmo citare per questo aeroporto. Lo scalo di Singapore presenta un bar sul tetto, un giardino delle farfalle, una cascata, uno scivolo gigante e persino un cinema gratuito. Sono oltre 50 milioni i passeggeri che annualmente vengono accolti dalle straordinarie attrazioni dell’aeroporto di Singapore, ricco di ristoranti, salotti relax e intere aree dedicate ai bambini.

Corea del Sud – Aeroporto Internazionale di Incheon (Seoul)

Con lo stesso numero di passeggeri annuali dello scalo sopracitato, l’aeroporto di Incheon presenta una pista di pattinaggio su ghiaccio, un campo da golf e un cinema, tra le altre cose, offrendo ai visitatori anche spettacoli artistici e la sfilata della “Famiglia Reale”.

Turchia – Aeroporto Internazionale di Istanbul

Chiudiamo con uno degli aeroporti più recenti nella nostra lista. Con la capacità di ospitare 200 milioni di passeggeri ogni anno, il nuovo aeroporto di Istanbul offre numerose attrazioni, tra opere d’arte, un intero museo e le boutique dei grandi brand di alta moda.