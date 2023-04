Come scegliere la birra giusta

La birra è da sempre il simbolo di un momento di relax o di condivisione con le persone care. Questa bevanda alcolica viene consumata da uomini e donne, ragazzi e persone di una certa età. L’esplosione delle birre artigianali avvenuta negli ultimi anni, poi, ha rilanciato la birra elevandola in alcuni casi a bevanda di nicchia, dai gusti più diversi e raffinati.

Detto ciò, di fronte all’ampia varietà di birre che si trovano sul mercato, sorge spontanea la domanda su come scegliere una birra e far sì che sia quella giusta per te. In questo articolo, quindi, vogliamo darti qualche utile indicazione per conoscere le tante varietà di birre e acquistare quella più adatta.

Prima domanda: birra artigianale o industriale?

Mettere a confronto queste due categorie di birre significa accostare due mondi completamente diversi tra loro. La produzione industriale della birra permette a tutti di acquistarne una bottiglia a costi accessibili. Le grandi aziende produttrici, note per le pubblicità ricorrenti nei media tradizionali, producono birre con processi industriali e l’aggiunta di sostanze, come i conservanti, i quali sacrificano parzialmente alcune qualità.

Di contro, la produzione spesso di nicchia della birra artigianale offre prodotti di altissimo livello qualitativo, con aromi e sapori difficili da cogliere nelle birre “commerciali”. Tutto questo, ovviamente, costa: una bottiglia di birra artigianale in alcuni casi può costare più di un buon vino!

Soltanto in Italia ci sono ormai centinaia di aziende agricole o alimentari che vantano produzioni di tutto rispetto. Tra le birre artigianali non possiamo dimenticare le famose birre trappiste, prodotte all’interno dei monasteri che fanno parte di questo ordine.

Quanto conta la provenienza della birra?

Già da questa prima classificazione si può capire quanto variegato sia il mondo delle birre e da quanti luoghi del mondo provengono.

Se vogliamo parlare di paesi in cui il culto della birra è ben radicato, non possiamo non citare la Germania. L’ampia produzione di birre artigianali tedesche testimonia il connubio tra questo paese e la bevanda più consumata per eccellenza. E non poteva essere altrimenti nella terra in cui ogni anno si svolge l’Oktoberfest, evento a Monaco di Baviera in cui ci si diverte e nel quale scorrono tonnellate di birra!

Tornando alle birre trappiste prima citate, le prime vennero prodotte nel monastero cistercense di La Trappe, in Francia, per poi diffondersi anche in Belgio, Paesi Bassi, Germania e Austria.

Anche l’Italia ormai è diventata un enorme laboratorio di birrerie artigianali, con produzioni che alcuni casi oltrepassano i confini nazionali per affermarsi anche all’estero.

Infine, tra i luoghi da associare alla birra c’è anche l’Irlanda, con la sua lunga tradizione e le varietà che spaziano dalle Lager (birre chiare) a quelle di colore più scuro.

In conclusione: come scegliere la birra giusta?

Tornando alla domanda che ha dato vita a questo articolo, una delle possibili risposte dipendono da quanto si vuole spendere per la birra da consumare insieme agli amici. Quelle industriali che trovi nei supermercati costano poco; se invece vuoi fare bella figura ci sono tante varietà di birre semi o del tutto artigianali.

La cosa migliore, comunque, è quella di provare le varie birre e “allenare” il palato a cogliere le mille differenze di colore, gusto, aroma per diventare un vero intenditore.