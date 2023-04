Google potrebbe presto montare l’intelligenza artificiale generativa nel suo business pubblicitario

La notizia viene data dal Financial Times, che cita una presentazione interna riservata agli inserzionisti del motore di ricerca. Alphabet vorrebbe impiegare l’Ia per creare gli annunci pubblicitari, sulla base di materiale realizzato in prima battuta da specialisti del marketing “umani”. Non è un caso che la presentazione si chiami: “Annunci basati sull’Intelligenza artificiale 2023”.

Google intende usare nei servizi di advertising la sua ultima versione di Ia generativa, la stessa che alimenta anche il chatbot Bard. Perfezionata per l’uso pubblicitario, dovrebbe essere in grado di produrre campagne molto più sofisticate. Sostituirsi cioè a una agenzia di marketing.

Il meccanismo avanzato nella presentazione prevede che siano i creativi a fornire i contenuti come immagini, video e testo. La campagna sarà poi fatta dall’Intelligenza artificiale, che userà al meglio il materiale per centrare con maggiore efficacia il pubblico che è istruita a raggiungere, o altri obiettivi come un determinato livello di vendite. Non mancano i dubbi sul fatto che questo mixaggio possa approdare a diffondere informazioni false, ma la stessa Google ha rassicurato che prima di andare in linea con i suoi nuovi servizi saranno operativi correttivi solidi per evitare le “allucinazioni” dell’Ia.

Google dovrebbe incorporare gli aggiornamenti in Performance Max, il sistema che grazie agli algoritmi suggerisce la collocazione ottimale delle inserzioni pubblicitarie, ma arriva anche a indicare l’allocazione del budget. A queste nuove funzionalità ci si aggrappa anche per cercare di invertire il trend difficile dell’industria pubblicitaria determinato anche dalla congiuntura economica incerta che porta a tagliare i piani dedicati. Oltre alla sempre più stringente presenza di regole e controlli sull’uso dei dati personali, come ha dimostrato anche l’iniziativa del Garante privacy in Italia. Anche Meta, la società di Facebook, sta compiendo un simile percorso.