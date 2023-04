Siti di scommesse stranieri vs bookmaker con licenza AAMS a confronto: Pro e contro

Il mondo delle scommesse online offre una vasta scelta per gli appassionati di scommesse sportive, ma molti si chiedono: cosa scegliere tra i siti di scommesse stranieri e i bookmaker con licenza italiana AAMS? In questo articolo, esamineremo i pro e i contro di entrambe le opzioni per aiutarti a fare una scelta informata.

Siti di scommesse stranieri

I bookmakers esteri sono spesso considerati una scelta popolare per gli scommettitori online in quanto offrono una vasta scelta di giochi e scommesse sportive. Tuttavia, come tutti i siti web, questi siti hanno i loro pro e contro.

Pro: Maggior varietà di giochi e scommesse sportive

I siti di scommesse sportive stranieri spesso offrono una maggiore varietà di giochi e scommesse sportive rispetto ai bookmaker italiani. Sono in grado di farlo poiché non sono soggetti alle stesse restrizioni di gioco imposte dall’AAMS (Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) ai bookmaker italiani. Ciò significa che questi siti possono offrire giochi di casinò, scommesse ippiche, scommesse sportive e molto altro.

Contro: Rischio di frodi e truffe

Una delle maggiori preoccupazioni che attanagliano gli utenti quando decidono di utilizzare siti non AAMS è il rischio di frodi e truffe. Questi siti non sono soggetti alle stesse regolamentazioni a cui sono soggetti i bookmaker con licenza italiana, il che significa che possono operare con meno controlli e con standard di sicurezza inferiori. Ciò aumenta il rischio che i giocatori possano cadere vittime di truffe o di frodi, come la mancata erogazione delle vincite o l’utilizzo di software manipolati per alterare le probabilità di vincita.

Pro: Quote più alte

I siti non AAMS possono offrire quote più alte rispetto ai bookmaker con licenza italiana, offrendo ai giocatori maggiori possibilità di vincita. Ciò è dovuto al fatto che questi siti non sono limitati dalle quote imposte dall’AAMS, che sono spesso più basse rispetto alle quote offerte dai siti esteri.

Contro: Lingua straniera

Poiché i bookmakers stranieri sono spesso gestiti da operatori stranieri, la lingua può rappresentare un ostacolo per gli scommettitori italiani. Sebbene alcuni siti esteri offrano opzioni di traduzione automatica, ed altri sono addirittura tradotti in italiano, queste traduzioni possono essere imprecise e causare confusione durante il gioco.

Bookmaker con licenza italiana

I bookmaker con licenza italiana (AAMS o ADM) sono soggetti a rigidi controlli e regolamenti per garantire la sicurezza dei propri clienti. Tuttavia, come tutti i siti web, questi siti hanno i loro pro e contro.

Pro: Regolamentazione e sicurezza

I bookmaker con licenza italiana sono soggetti a regolamentazioni rigide imposte dall’AAMS, il che significa che i giocatori possono sentirsi sicuri che i loro dati e le loro transazioni siano protetti. Inoltre, questi siti hanno l’obbligo di adottare misure di sicurezza tecniche e organizzative, come l’utilizzo di crittografia e di software antifrode, per garantire la sicurezza dei propri clienti.

Contro: Limitazioni di gioco

I bookmaker con licenza italiana sono soggetti a limitazioni di gioco imposte dall’AAMS, il che significa che la varietà di giochi e scommesse sportive offerte potrebbe essere inferiore rispetto a quella dei siti esteri non AAMS. Ciò può limitare la scelta dei giocatori e ridurre la loro esperienza di gioco.

Pro: Servizio clienti in italiano

I bookmaker con licenza italiana offrono un servizio clienti in italiano, il che significa che i giocatori possono comunicare facilmente con il supporto tecnico in caso di problemi. Ciò può essere un vantaggio importante per tutti colo che non parlano altre lingue, soprattutto l’inglese.

Contro: Quote più basse

I bookmaker con licenza italiana sono soggetti alle quote imposte dall’AAMS, il che significa che le quote offerte potrebbero essere inferiori rispetto a quelle offerte dai siti esteri non AAMS. Ciò riduce le possibilità di vincita dei giocatori e li dirotta spesso e volentieri sui siti stranieri.

Conclusione

Scegliere tra i bookmaker Svizzeri e i siti di scommesse sportive stranieri con licenza italiana dipende dalle preferenze dei giocatori e dalle loro esigenze. Se si è alla ricerca di una vasta scelta di giochi e scommesse sportive, i siti senza AAMS potrebbero essere la scelta migliore. Tuttavia, se si cerca sicurezza, regolamentazione e un servizio clienti in italiano, i bookmaker con licenza italiana potrebbero essere la scelta più giusta.

In ogni caso, è importante scegliere solo siti web affidabili e sicuri, che offrano un’esperienza di gioco equa e trasparente. Effettuare delle ricerche e leggere le recensioni di altri giocatori online, può aiutare a fare una scelta informata e ridurre il rischio di cadere vittima di frodi o truffe.