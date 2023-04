Sportaza o 20Bet: quale bookmaker è il migliore per i giocatori svizzeri?

Uno dei fattori chiave che i giocatori considerano quando si iscrivono a un nuovo bookmaker sono i bonus di benvenuto offerti. Sportaza e 20Bet offrono entrambi un bonus di benvenuto del 100%, ma ci sono alcune differenze significative tra i due.

Il bonus di benvenuto di Sportaza può raggiungere fino a 150€, il che lo rende un ottimo bonus. D’altra parte, il bonus di benvenuto di 20Bet è limitato a 100€. Mentre il bonus di Sportaza potrebbe sembrare più attraente, il bonus di 20Bet è disponibile a un prezzo più accessibile per i giocatori a basso budget.

Offerte di bonus settimanali

Oltre ai bonus di benvenuto, sia Sportaza che 20Bet offrono bonus settimanali ai loro giocatori. Sportaza offre un bonus di ricarica settimanale del 50% fino a 500€, mentre 20Bet offre un bonus del 50% fino a 100€.

Sebbene il bonus settimanale di Sportaza sia più generoso di quello di 20Bet, i giocatori dovrebbero considerare il proprio budget e la frequenza con cui effettuano ricariche per decidere quale offerta è più adatta alle loro esigenze.

Opzioni di scommesse sportive

Uno dei vantaggi di utilizzare un bookmaker straniero come Sportaza o 20Bet è la vasta selezione di opzioni di scommesse sportive disponibili. Entrambi i bookmaker offrono una vasta gamma di sport e eventi sportivi, ma ci sono alcune differenze significative tra i due.

Sportaza offre oltre 40 sport diversi e oltre 100.000 eventi sportivi ogni mese, il che lo rende uno dei bookmaker con la più vasta selezione di opzioni di scommesse sportive. 20Bet offre invece oltre 30 sport e oltre 60.000 eventi sportivi ogni mese.

Sebbene la selezione di sport e eventi sportivi sia importante per molti giocatori, la qualità delle quote e la disponibilità di scommesse live dovrebbero anche essere considerate quando si sceglie un bookmaker.

Opzioni di pagamento

Entrambi i bookmaker offrono opzioni di pagamento simili, tra cui carte di credito, portafogli elettronici e criptovalute. Tuttavia, per entrambi i bookmaker i prelievi effettuati con criptovalute sono quasi istantanei.

Conclusione

In generale, sia Sportaza che 20Bet offrono vantaggi unici ai loro giocatori. Sportaza ha un bonus di benvenuto più alto e offre una selezione più ampia di sport e eventi sportivi, mentre 20Bet ha un bonus di benvenuto più accessibile e offre la possibilità di utilizzare criptovalute.

I giocatori dovrebbero considerare attentamente le loro esigenze e preferenze personali prima di scegliere un bookmaker. Sebbene il bonus di benvenuto e la selezione di scommesse sportive siano importanti, la qualità delle quote, la disponibilità di scommesse live e le opzioni di pagamento dovrebbero anche essere prese in considerazione.

In definitiva, sia Sportaza che 20Bet possono essere ottime scelte per i giocatori svizzeri, a seconda delle loro preferenze personali e del loro stile di gioco.

Domande Frequenti

Qual è il bonus di benvenuto offerto da Sportaza e 20Bet?

Sportaza offre un bonus di benvenuto del 100% fino a 150€, mentre 20Bet offre un bonus del 100% fino a 100€.

Quali sport sono disponibili su Sportaza e 20Bet?

Entrambi i bookmaker offrono una vasta selezione di sport, tra cui calcio, tennis, basket, hockey su ghiaccio, pallavolo, baseball e molti altri.

Quali sono le opzioni di pagamento disponibili su Sportaza e 20Bet?

Entrambi i bookmaker offrono diverse opzioni di pagamento, tra cui carte di credito, portafogli elettronici e criptovalute.

Quale bookmaker offre le migliori quote?

Le quote offerte da Sportaza e 20Bet possono variare a seconda dello sport e dell’evento specifico. È consigliabile confrontare le quote offerte da entrambi i bookmaker prima di effettuare una scommessa per assicurarsi di ottenere la migliore offerta.

Quali sono i tempi di elaborazione dei prelievi su Sportaza e 20Bet?

Sia Sportaza che 20Bet promettono tempi di elaborazione abbastanza rapidi che richiedono 1-5 giorni per i prelievi. Tuttavia, i tempi effettivi potrebbero variare a seconda del metodo di pagamento scelto.

Sportaza e 20Bet sono legali per i giocatori svizzeri?

Entrambi i bookmaker sono legali e regolamentati e accettano giocatori svizzeri. Tuttavia, i giocatori dovrebbero verificare le leggi e le regolamentazioni del loro paese di residenza prima di effettuare scommesse online.