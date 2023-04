Trasporto dimissioni ospedali – per aiuto e per necessità

Sono molte le persone che leggeranno questi articoli che parla del servizio di trasporto dimissioni ospedali che è un servizio molto importante come possiamo immaginare che saranno interessate a questo argomento e a questo articolo che comunque fa riferimento al servizio così importante che mettono a disposizione le società di ambulanze private o anche delle cooperative o delle ONLUS, e parliamo del servizio a pagamento come vedremo che ormai sono un punto di riferimento in tante città non sono le grandi città anche se in queste ultime chiaramente la richiesta è abbastanza più alta rispetto ad altri posti

Quando una persona sperimenta per la prima volta questo tipo di servizio è chiaro che potrebbe avere vari dubbi non solo per quanto riguarda la questione economica di cui faremo riferimento più avanti nell’articolo, ma per esempio potrebbero pensare che ci sono differenze tra i mezzi di trasporto messi a disposizione dalle varie società di autoambulanze e quelle pubbliche quando in realtà non è così

Nel senso che questi mezzi di cui stiamo parlando hanno le stesse dotazioni a bordo che può avere un’ambulanza pubblica e semplicemente le differenze tra le due sono che quella pubblica si occupa di emergenze come tutti sappiamo, e quindi se stiamo male o a casa nostra o da qualsiasi altra parte li contattiamo per farci accompagnare all’ospedale

Però queste ambulanze pubbliche non si occupano di alcuni servizi come quello di cui stiamo parlando e cioè quello di trasportare una persona dall’ospedale a casa sua dopo che è stata dimessa perché magari non è in grado di poter raggiungere il suo domicilio andando a prendere un bus o andando a prendere un taxi, e nemmeno facendosi accompagnare da qualche persona cara in macchina perché non ci sono le condizioni cliniche adeguate

In questi casi la persona ha bisogno di essere accompagnata con un veicolo adeguato come può essere un’ambulanza che ha quelle dotazioni a bordo che possono servire in caso di necessità all’interno del trasporto stesso

Così come all’interno del mezzo ci saranno anche i professionisti adeguati e quindi di sicuro un infermiere oppure un’infermiera, e in certi casi anche un medico se le condizioni cliniche lo richiedono

Dobbiamo muoverci in anticipo quando abbiamo bisogno di un servizio di ambulanza privata

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte comunque risulta essere molto importante muoverci con un certo anticipo quando abbiamo bisogno di un servizio di ambulanza privata magari per una persona cara e quindi dovremmo informarci quando sarà dimesso dall’ospedale in modo da poter organizzare questo tipo di trasporto nel migliore dei modi

Muoversi in anticipo significa contattarli per telefono o per email così da spiegare nei dettagli la situazione clinica della persona che dovranno accompagnare cosicché possono organizzare il trasporto con tutto quello che serve.

Tra l’altro bisognerà mettersi d’accordo per quanto riguarda la questione economica e quindi per quanto riguarda quanto andremo a pagare e in genere Il prezzo dipende dal numero di chilometri tra l’ospedale da dove è stata dimessa la persona e il suo domicilio.