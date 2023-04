Legamento d’amore potente

Nell’ambito della magia rossa, una delle pratiche esoteriche più potenti ed efficaci è quella inerente ai legamenti d’amore, dei rituali aventi l’obiettivo di rafforzare il legame spirituale, mentale e sessuale tra due individui o di favorire l’instaurarsi di una relazione di tipo amoroso.

Vediamo meglio di cosa si tratta.

Legamento d’amore: quando può rivelarsi utile

Il legamento d’amore interviene in una pluralità sfaccettata di situazioni diverse tra loro. In particolare, può essere eseguito quando si stanno vivendo dei problemi sentimentali di varia natura quali ad esempio:

Tradimenti e separazioni (avvenuti realmente o soltanto temuti/rischiati);

e (avvenuti realmente o soltanto temuti/rischiati); Calo del desiderio e dell’attrazione reciproca;

e reciproca; Mancata evoluzione della relazione verso il passo successivo (come il matrimonio, la convivenza, la ricerca di un figlio eccetera);

(come il matrimonio, la convivenza, la ricerca di un figlio eccetera); Assenza di comunicazione di coppia;

di coppia; Intromissione da parte di terze persone;

Desiderio di avvicinare a sé la persona al centro dei propri pensieri.

Per riassumere tutto questo in poche parole, possiamo dunque semplicemente dire che il legamento risolve problemi relativi all’amore, sia esso omosessuale oppure eterosessuale.

Quando un legamento d’amore è davvero potente

Affinché il legamento d’amore apporti i risultati sperati, è importante che venga svolto nel modo corretto. Cosa vuol dire? Che non può essere eseguito da chicchessia, ma soltanto da un esperto in campo esoterico che ha fatto propri i dettami della Tradizione Magica, gli unici davvero efficaci e validi in questo ambito.

Risulta inoltre necessario che il rituale vero e proprio volto a compiere il legamento d’amore venga svolto utilizzando i giusti metodi e materiali (come ad esempio simulacri, fotografie o feticci) che dipendono molto dal professionista che lo mette in pratica, e altresì che si articoli in un molteplice numero di sedute, anch’esse stabilite dal consulente esoterico in relazione alla richiesta pervenutagli dal cliente.

Un legamento d’amore potente è indissolubile?

Quello che molti individui che scelgono di affidarsi agli influssi magici di un legamento d’amore si chiedono è se esso possa durare in eterno.

La risposta è sì, ma anche in questo caso è necessario affidarsi alla bravura di un consulente esperto (vedi https://www.espertidimagianera.com/legamenti-damore/ )

Quando viene svolto un rituale con la magia rossa o quella bianca, infatti, il suo effetto tende a durare per moltissimo tempo: può però succedere che, con il trascorrere degli anni, il suo potere diminuisca di intensità piano a piano, sbiadendo sempre di più. Può inoltre accadere che un rivale in amore si interponga tra la coppia per minarne la felicità e la stabilità, e che per ottenere ciò si rivolga ad un altro professionista esoterico che effettui il cosiddetto “slegamento d’amore”, volto ad allontanare due individui.

Questi fatti negativi sono però tranquillamente evitabili: il consulente che svolge il legamento d’amore, infatti, se sa fare bene il proprio lavoro, a rituale ultimato emanerà una magia di protezione sullo stesso, donandogli in questo modo durata eterna dalle alterazioni provocate dal tempo e altresì evitando che chiunque, esperto del settore e non, possa intercedere in alcun modo con il legamento da lui stesso instaurato tra i due individui.