Osnago. Morto in ospedale Francesco Galli vittima di un incidente in via Trento

Pasqua di lutto ad Osnago. È morto in ospedale Francesco Galli, 17 anni, vittima di un incidente avvenuto Sabato Santo in via Trento. Il minorenne si è scontrato con un albero. Francesco Galli, sottoposto ad un intervento chirurgico d’urgenza al Niguarda di Milano, è morto poche ore dopo.

I sanitari del 118 sono intervenuti per prestare aiuto allo studente dell’istituto Viganò, uscito di strada e andato a sbattere contro un albero dopo aver perso il controllo del mezzo su cui era in viaggio. Tra le prime persone ad accorrere vi era anche la mamma del giovane, giunta in loco insieme al parroco e al sindaco Paolo Brivio. Tutti e tre hanno assistito alle manovre rianimatorie. Francesco avrebbe fatto tutto da solo.

Sul posto sono presto intervenuti i soccorsi con l’elicottero di Areu decollato da Milano, l’auto medica e l’ambulanza della Croce bianca. Allertati anche i Carabinieri della vicina compagnia di Merate. Il diciassettenne è stato trasferito sempre in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano con l’elisoccorso. Grande dolore ad Osnago dove la famiglia era nota anche per la gelateria gestita dal padre, precipitatosi sul luogo insieme all’altra figlia.