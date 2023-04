Basket Under 15 Maschile. La Kairos M&C Vibo Valentia, sbanca Soverato

AD Nuovo Basket Soverato 58 -Kairos M&C Vibo Valentia 64

AD Nuovo Basket Soverato: Anastasio 7, Carello 12, Chiriaco 11, Paparazzo 4, Palermo 18, Paoletti 4, Rotundo 2, Corradini, Morello, Palaia, Scordamaglia, Trimboli.

Kairos M&C Vibo Valentia: Evolo 2, Gioffrè 34, Anello 12, Ramondino 4 , Rondinelli, D’Ambrosio 3, Lico 9, Bruzzese, Monteleone, Ravese, Tamburro, Piccione T.

Arbitri: Greco e Strongoli.

Soverato

Con una grandissima prova di Gregorio Gioffrè, autore di ben trentaquattro punti e fresco di convocazione con la rappresentativa regionale Under 15, che rappresenterà la Calabria al prestigioso Trofeo Città di Fondi, la Kairos Vibo Valentia, espugna il difficile campo del Nuovo Basket Soverato, ed incamera due punti importanti in classifica. La gara per i vibonesi non è stata di certo facile, visto che gli avversari hanno reso loro la vita difficile, ed in alcuni frangenti della stessa hanno dovuto stringere i denti e rimanere attaccati agli avversari. Comunque è stata la riprova della grande maturità acquisita da un gruppo che sa giocare bene a basket, sa soffrire e poi al momento giusto piazzare la zampata vincente.

Oltre al solito Gioffrè da segnalare i dodici punti di Giuseppe Anello.