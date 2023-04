Quando parliamo di curare dolore cronico con ozono terapia inevitabilmente parliamo di un tema molto delicato perché tutti sappiamo che un dolore del genere può portare molti problemi alla persona che ne soffre e soprattutto può portare molte limitazioni nella vita quotidiana e avere a disposizione una terapia complementare come l’ozonoterapia può essere molto utile almeno per ottenere un sollievo duraturo. Teniamo presente che l’ozono terapia è un trattamento complementare non solo molto conosciuto ma che può essere utile non solo in questi casi di dolore cronico e adesso approfondiremo ma anche per tantissime altre circostanze, e addirittura viene utilizzato in ambito di medicina estetica per un problema che affligge molte donne, e cioè la cellulite e che è un problema che spesso non riescono a risolvere o a migliorare in nessun altro modo.

In ogni caso l’ozonoterapia riguarda una terapia che utilizza una miscela di ossigeno e ozono che poi diventa ozono medicale e che dovrà essere iniettata sotto la pelle il muscolo del paziente e questo favorirà immediatamente un aumento della circolazione sanguigna e ridurrà qualsiasi tipo di infiammazione. Per quanto riguarda il trattamento del dolore cronico la stessa può essere usata in vari modi e utilizzando varie somministrazioni tra cui l’iniezione locale o la somministrazione intradiscale o l’insufflazione auricolare e la scelta del trattamento dipenderà da dove è localizzato il dolore e dalla gravità dello stesso.



Per esempio per quanto riguarda la somministrazione intradiscale prevede l’iniezione di questo ozono direttamente all’interno del disco intervertebrale ed è utile per quelle persone che hanno problemi di dolore lombare o cervicale che poi diventa un dolore cronico.

Mentre per quanto riguarda l’Insufflazione auricolare essa prevede l’applicazione di ozono all’interno dell’orecchio attraverso una sonda ed è molto utile per persone che hanno problemi di mal di testa cronico o anche di attriti o di fibromialgia.

Se invece parliamo di l’iniezione locale prevede l’iniezione di ozono nel tessuto muscolare particolare e possiamo parlare di persone che hanno un dolore cronico legato alla tendinite o borsite o fascite plantare. Può essere molto utile sottoporsi a varie sessioni di ozonoterapia per sconfiggere un dolore cronico.

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte comunque può essere utile sottoporsi a varie sessioni di ozonoterapia e quindi sd un ciclo e non ad una per sconfiggere qualsiasi tipo di dolore cronico considerando che comunque l’ozono medicale come dicevamo agisce come antinfiammatorio e questo riduce la pressione sulle terminazioni nervose che poi causano quel dolore, e questo migliora di molto la qualità di vita del paziente.

Tra l’altro rispetto ad altre terapie e soprattutto rispetto ad altri antidolorifici l’ozonoterapia ha molti vantaggi perché non causa effetti collaterali significativi ed è per questo che ci sono molti medici che la consigliano in tante circostanze diverse.

Fermo restando che è una terapia complementare che aiuta e quindi non è una bacchetta magica e in ogni caso bisogna sempre confrontarsi con il proprio medico di famiglia che sa sempre come orientarci in base alla nostra situazione clinica.