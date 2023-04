Il senatore Matteo Renzi nuovo direttore del Riformista

Nuovo incarico per il senatore ex leader del Pd. “Matteo Renzi è il nuovo direttore del Riformista”. A comunicarlo è lo stesso quotidiano via Twitter. All’annuncio fa seguito la conferma social del leader di Italia Viva. “Ho accettato una sfida affascinante: per un anno sarò il direttore de Il Riformista”.

“Ringrazio Sansonetti per il lavoro di questi anni” al Riformista, ora che dirige l’Unità “sarà affascinante capire su quali temi l’Unità si caratterizzerà, sarà bello dialogare e discutere a distanza. Credo che la vera notizia sia il ritorno dell’Unità in edicola. Una grande scommessa” ha dichiarato Matteo Renzi in conferenza stampa a Roma, annunciando di aver accettato la direzione del Riformista.