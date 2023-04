Bitcoin: 5 proprietà che lo rendono un asset unico

Bitcoin (BTC) è una criptovaluta che ha visto una crescita esponenziale negli ultimi anni, diventando un asset sempre più popolare ed apprezzato. Se il valore di BTC negli ultimi anni è continuato a salire a discapito del dollaro, è grazie alle proprietà uniche di questo asset. Infatti, Bitcoin si contrappone alle valute governative ed è una valida alternativa ad altri asset più noti e consolidati come l’oro. Quali sono dunque le proprietà di Bitcoin che lo rendono un asset interessante per gli investitori? In questo articolo ne discuteremo cinque.

Asset raro

La prima proprietà che rende Bitcoin un asset unico è la sua quantità limitata. Il protocollo prevede l’emissione di soli 21 milioni di bitcoin, di cui finora ne sono stati estratti circa il 90%. Questa quantità limitata garantisce che Bitcoin sia uno degli asset più rari del pianeta. Di fatto, è l’unico asset di cui è possibile conoscere con assoluta precisione la sua quantità e il ritmo di emissione. Da questo punto di vista, Bitcoin si contrappone alle valute tradizionali, le quali possono essere stampate a volontà dalle banche centrali e per questo soffrono della perdita del potere d’acquisto. La scarsità potrebbe essere un fattore chiave nella valutazione futura del prezzo di Bitcoin ed è uno dei motivi per cui molte aziende hanno deciso di introdurre Bitcoin come asset aziendale.

Trasferibilità globale

La seconda proprietà di Bitcoin che lo rende unico è la sua capacità di essere trasferito ovunque nel mondo. Data la sua natura digitale, BTC può essere trasferito in qualsiasi parte del pianeta, in qualsiasi momento. Questa proprietà è molto importante per chi vuole inviare denaro in modo sicuro ed economico attraverso i confini internazionali, senza la necessità di intermediari costosi come le banche o i circuiti finanziari tradizionali.

Neutralità

La terza proprietà che rende Bitcoin un asset senza precedenti nella storia è la sua neutralità. Qualsiasi individuo, organizzazione o istituzione può utilizzare Bitcoin senza la necessità di ottenere l’approvazione di nessuno. Bitcoin è un asset completamente neutrale dal punto di vista politico, religioso o sociale. Questo significa che Bitcoin può essere acquistato ed utilizzato da chiunque nel pianeta e, pertanto, si pone come infrastruttura finanziaria aperta. Nel mondo ci sono 2 miliardi di individui unbanked, ossia senza conto in banca e senza alcun accesso al sistema finanziario. Bitcoin offre una possibilità a tutti questi individui di integrarsi con l’economia globale.

Decentralizzato

La quarta proprietà che rende Bitcoin un asset unico è la sua decentralizzazione. Bitcoin non è controllato da un’autorità centrale, ma da un protocollo informatico distribuito su una vasta rete di computer detti nodi. Questo significa che non ci sono intermediari o autorità centrali che hanno modo di influenzare la rete o stoppare transazioni in Bitcoin. La decentralizzazione rende Bitcoin resistente alle interferenze esterne, rendendolo sicuro e affidabile.

Sicurezza

La quinta proprietà di Bitcoin è nella sua sicurezza, dovuta ai meccanismi crittografici compresi nel suo funzionamento. La sicurezza di Bitcoin è garantita dal processo di validazione delle transazioni, che avviene tramite una rete di nodi interconnessi e che osservano il medesimo gruppo di regole (detto consensus). Questi nodi utilizzano algoritmi crittografici per validare le transazioni e assicurarne la validità. Ad esempio, grazie a questi meccanismi si impedisce la doppia spesa, ossia il fatto che dei specifici bitcoin vengano spesi due volte dallo stesso utente. Inoltre, la creazione di blocchi che aggiornano la blockchain (il registro contabile nel quale sono presenti tutte le transazioni del network) si basa su un algoritmo di tipo proof of work, che richiede un’enorme quantità di potenza di calcolo. Questo rende economicamente sconveniente tentare di manipolare la blockchain di Bitcoin, perché i nodi riconoscerebbero subito il tentativo di attacco. Questo aumenta la sicurezza del network e garantisce il funzionamento di Bitcoin a livello globale.