Ecco come puoi acquistare e utilizzare Bitcoin

Le criptovalute sono diventate una cosa popolare e Bitcoin è la valuta dominante. La maggior parte delle persone ora lo sa e molti sono interessati all’acquisto della risorsa digitale. Potresti aver sentito storie impressionanti su persone che hanno investito presto, o forse sul ragazzo che ha usato 10.000 bitcoin per comprare due pizze molto tempo fa. Qualunque siano le tue ragioni per acquistare, è intelligente sapere come lo fai e le possibilità di usarlo.

Come usare Bitcoin

Poiché le criptovalute come bitcoin stanno diventando sempre più popolari, ci sono anche più posti in cui puoi usarle. Questo è spesso online, ad esempio durante gli acquisti. Puoi anche usare bitcoin quando giochi nei casinò online o sui siti di scommesse sportive. Molti preferiscono questo perché puoi essere più anonimo e puoi separare l’hobby del gioco d’azzardo dal resto della tua economia.

Alcuni giochi online ti consentono persino di vincere criptovalute, il che può essere altamente redditizio. Quindi puoi guadagnare valute che possono essere prelevate e utilizzate nel mondo reale, e non solo la valuta inventata dal gioco. Prima di iniziare a giocare o a giocare con le criptovalute, dovresti consultare la guida di BonusBitcoin.co su come giocare al casinò con le criptovalute per saperne di più.

Cos’è Bitcoin?

Le criptovalute non sono una cosa nuova e molto probabilmente ne hai già sentito parlare prima. Tuttavia, non tutti sanno esattamente di cosa si tratta e in che cosa differisce dalla valuta fiat. Innanzitutto, le criptovalute sono digitali e decentralizzate. Ciò significa che possono essere trovati e acquistati solo online e che non sono regolamentati da una banca nazionale o da un istituto finanziario. Pertanto, molte esperienze che il valore di diverse criptovalute fluttua notevolmente, poiché non c’è nulla che lo controlli o lo stabilizzi.

Ci sono migliaia di criptovalute là fuori, ma Bitcoin è il più popolare e il più prezioso. È stato creato dallo pseudonimo di Satoshi Nakamoto nel 2008 e da allora ha preso d’assalto il mondo. Ora un singolo bitcoin vale $ 29.561,50!

Trovare uno scambio di criptovalute

Per acquistare criptovalute come bitcoin, devi prima trovare uno scambio di criptovalute in cui farlo. Poiché le criptovalute sono decentralizzate, non si trovano nel cambio valuta fiat e non possono nemmeno essere archiviate insieme al resto del denaro nel tuo conto bancario. Per esempio, una piattaforma di scambio sicura ed affidabile è Immediate Edge. Molti grandi scambi di criptovalute distribuiscono anche articoli e informazioni per imparare come acquistare bitcoin e altri investimenti in criptovalute. Se desideri acquistare Bitcoin, il primo passo è creare il tuo account e scegliere un metodo di pagamento. Quindi verrà visualizzato Bitcoin e potrai inserire quanti ne vuoi acquistare.

Normative crittografiche in Europa da sapere

I legislatori hanno richiesto regolamenti e regole coerenti sulla criptovaluta in tutta Europa. Nel 2020, i legislatori avevano anche proposto il Markets in Crypto-Assets Regulation, o “MiCA” come un modo per standardizzare la regolamentazione delle criptovalute in Europa. Il Parlamento europeo e il Consiglio lo stanno attualmente esaminando. D’altra parte, alcune aziende crittografiche supportano anche regole normative chiare. L’exchange di criptovalute Binance, che ha recentemente ottenuto l’approvazione normativa dal governo francese, ha chiesto un “ambiente normativo stabile”.

Un portavoce di Binance ha detto: Un insieme coerente di normative implementate in tutta Europa sarebbe vantaggioso per tutti e MiCA ha il potenziale per essere fondamentale per portare l’Europa in prima linea in questo nuovo settore. Alcuni analisti di mercato, tuttavia, sostengono che i legislatori stiano solo usando l’inflazione come proxy per spingere le normative sulle criptovalute. Ian Taylor, capo del team di criptovalute e risorse digitali di KPMG UK, ha affermato che non ci sono prove concrete che i consumatori optino per le criptovalute in mezzo all’inflazione impennata.