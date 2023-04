Buste e articoli per spedizioni per l’ufficio

Quando si lavora in ufficio, ci sono mille accessori e prodotti da utilizzare per rendere le attività più semplici e ottimizzare il tempo di lavoro.

Tra questi prodotti di certo i computer, le stampanti e le fotocopiatrici ci hanno agevolato non poco la vita.

Buste per spedizioni, dove comprarle

Oramai tutto funziona tramite strumenti elettronici, e sopratutto dopo l’avvento di internet anche tramite strumenti multimediali e le informazioni sono condivise in pochissimo tempo tra utenti in rete.

La posta infatti oggi si invia tramite e-mail, e si effettuano chat con messaggi con allegati; tuttavia ci sono ancora documenti che vanno inviati per posta tradizionale.

Quindi servono sempre anche le buste per spedire le lettere e tutto il materiale necessario per le spedizioni.

Ma dove comprare le buste per spedizioni? Dato che oggi funziona tutto con il pc e internet, ci sono tantissimi siti e commerce che vendono prodotti di cancelleria e cartoleria online.

In questo modo possiamo cercare con calma, direttamente dal nostro pc, tutti gli articoli da ufficio tra cui le buste, scorrendo le varie categorie di prodotti presenti, fino a trovare quello che cerchiamo.

Buste per spedizioni plastica

Sul mercato vi sono tantissimi tipi di buste e materiale per spedizione.

Esse differiscono sia per le dimensioni, sia per la forma.

Le buste commerciali ad esempio sono di dimensioni 11x23cm, possono essere dotate o meno di finestra, e la chiusura è a strip.

Ci sono poi le buste 22,9 x 16,2 cm di dimensioni di una metà di foglio A4, e poi le buste C4 ovvero di dimensioni di un A4. Inoltre nei vari paesi possono differire i formati standard per le buste commerciali, in Svizzera infatti si utilizza il formato C6.

Ci sono le buste normali e le buste a sacco, con soffietti laterali sui due lati in modo che si possano ampliare se contengono qualcosa di abbastanza voluminoso.

Le buste per spedizioni possono essere in carta, in cartoncino, imbottite, colore bianco o avana, ma esistono anche buste per spedizioni plastica.

Questo tipo di buste si trovano anch’esse in vari formati, e sono dotate di una chiusura auto sigillante a strappo, con forte adesione in modo che nessuno possa aprirla o manometterla.

La plastica è opaca in modo da nascondere i prodotti contenuti al suo interno.

Facile da utilizzare, si può scriverci sopra con pennarello o attaccare l’etichetta con l’indirizzo.

Sono molto usate dai corrieri perché pratiche, maneggevoli e sicure.

Buste per spedizioni grandi

Come per altri formati, anche le buste per spedizioni grandi sono utilizzate per inviare documenti, però quelli in formato A4, tra cui anche riviste, brochure e così via.

Le buste C4 si usano per spedire e conservare i fogli di carta in formato A4 senza che questi debbano essere per forza piegati. In questo modo il contenuto arriverà integro e senza rovinarsi, in particolare se si tratta di invio di atti ufficiali o documenti di lavoro.

Nei siti di vendita online di buste e prodotti per spedizione e imballaggio, avrai una vastissima gamma di articoli a disposizione per poter scegliere quelli che si adattano alle tue esigenze, sia di lavoro come per uso domestico.

Buste per spedizioni imbottite

Non possiamo non citare infine le buste per spedizioni imbottite. Questo articolo è ideale per spedire prodotti fragili o che sono a rischio rottura.

Si tratta di buste, di varie dimensioni, sia di colore bianco che avana, che sono dotate al loro interno di un rivestimento in imbottitura di pluriball.

In questo modo ogni oggetto che venga posto al loro interno sarà super protetto da urti e scossoni, e arriverà integro a destinazione.