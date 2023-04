Il Catalogo virtuale delle arti contemporanee al teatro Verdi di San Severo

San Severo – Il Catalogo virtuale delle Arti contemporanee by International Art Prize Giotto è stato presentato presso il teatro Giuseppe Verdi della storica e Aristocratica San Severo durante il Convegno dell’Aristocrazia Adriatica dell’Europa Orientale il 25 marzo. Il direttore artistico onorifico e Senatrice Accademica di Merito dottoressa Melinda Miceli lo ha definito; “un evento nell’evento” . A questo convegno hanno dato il Patrocinio la regione Puglia, la Città di San Severo, Accademia Dinastica Universitaria e la stessa Famiglia Agricola, che intreccia storia, arte e araldica, gli elementi che contraddistinguono da sempre la vera Nobiltà e Notabilità, in una continuità imprescindibile. La Dott.ssa Miceli, nel suo intervento ringrazia l‘Aristocrazia Adriatica dell’Europa Orientale, S.A. Christian Agricola e il Libro d’Oro delle famiglie Nobili e Notabili con annesso Armoriale Storico generale Italiano curato dal Conte Enzo Modulo Morosini per il Patrocinio al Catalogo d’Arte il quale è stato proiettato durante il Congresso. Congresso che ha esaltato i temi dell’Aristocrazia, dell’Araldica, dell’Esoterismo dalla Famiglia Borrello ai De Sangro.

Durante i lavori del congresso, nello spazio dedicato alla proiezione del Catalogo Virtuale delle Arti la dottoressa Miceli ci illustra l’International Art Prize Giotto organizzato da Arsdirect e Diariodigital Spagna con la collaborazione di Enciclopedia d’arte italiana, Corriere Nazionale, Stampa Parlamento, Globus magazine, Oscar delle Arti, Fashion Luxury, Informa Sicilia, Libertà, il tutto ideato da Lei come critico d’arte e direttore artistico onorifico. Con il nuovo Catalogo Virtuale, dice la dott.ssa Melinda Miceli, un incubatore delle arti contemporanee intese come tecniche e classiche, International Art Prize Giotto, ribadisce il proprio stile, impresso nel manifesto firmato dagli artisti del Premio dal titolo “Il classicismo tecnico”, contro la sottocultura e la sub arte. Il gruppo artistico ha già mostrato di essere organizzato bene anche sulle esposizioni virtuali attraverso il Catalogo “Lo specchio del nostro tempo” per la cui grafica fu scelto sempre il titolato artista Sandro Masala.

Nel proiezione del catalogo virtuale ci fa vedere ed illustra che; sono tornate ad essere racchiuse, dice, immagini iconiche di artisti come: Sebastiano Cosimo Auteri, lo stesso Sandro Masala, Pasquale Viscuso, Marco Troia, Armando Nigro, Antonina Giunta, Vincenzo Presenti, Gianna Eterno, Miguel Angel Acosta Lara, Aida Abdullaeva etc… per la sezione Poesie; Alessandra Marinacci, Gian Luca Gori, il Cav. Rino Rosario Logiacco, per la musica Felice Iafisco, per la letteratura e poesia la stessa Melinda Miceli, Giuseppe Preziuso, per la moda Francesca Riolo come arte e capi gioiello, per la scienza futuristica l’ing. Cristian Randieri membro ufficiale del Forbes Technology Councils, referente del gruppo di lavoro Scientific Research & Business e membro dell’AWG AI/ML del programma Openscience Genelab della NASA.

Insomma il meglio del made in Italy e degli esponenti europei. Sono aperte le porte, dice la Dott.ssa Miceli ad altri artisti che saranno selezionati successivamente per curriculum e abilità tecniche. È stata operata una selezione dei migliori artisti da parte del comitato scientifico composto da Ray Bondin, Alberto Moioli, con il presidente, il critico d’arte Melinda Miceli, le cui opere confluiranno nel catalogo che come un libro virtuale conterrà inoltre le biografie, sezioni e capitoli.

Il Principe Cristian Agricola così si è espresso: “E’ stato presentato nel nostro convegno, lo Storico ed indiscusso catalogo virtuale delle Arti Contemporanee dalla Illustrissima Critica d’arte nonchè nostra Senatrice, la Baronessa Melinda Miceli, uno spazio dedicato all’arte, perchè l’arte è cultura, l’arte è nobile, l’arte è parte intrinseca di chi la ama proprio con nobiltà, quindi nobiltà d’animo in primis, ed in questa sala stasera di nobiltà ne vedo parecchia, e chi ama l’arte, ama la cultura in generale, questo è stato un altro momento interessante sotto il profilo culturale, del nostro convegno, osservare in video le vari sezioni delle arti che rappresentano questi artisti, vedere le varie tipologie della cultura sotto diverse forme diverse espresse da questi partecipanti. Co. Rino Rosario Logiacco