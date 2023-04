Al teatro SanbàPolis serata con i registi trentini Demattè e Penner

Martedì 4 aprile alle ore 20.45 il SanbàPolis ospiterà le proiezioni dei cortometraggi Inchei di Federico Demattè e Amore Cane di Jordi Penner. L’evento è presentato da Circoscrizione Oltrefersina e Opera Universitaria, con la collaborazione delle associazioni universitarie Atu, Tridentum Debating Team e L’Universitario. Il lavoro di Demattè racconta la storia di Armando, un ragazzo rom di 15 anni che sta per lasciare Milano diretto verso Berlino. Amore Cane mette invece al centro della storia una coppia di trentenni, Bruno e Chiara, due conviventi che si trovano ad affrontare una serie di inaspettati incidenti che metteranno a dura prova il loro equilibrio già precario. Al termine delle proiezioni Penner e Demattè dialogheranno sui loro lavori e sul cinema in generale. Per il pubblico sarà un’occasione per capire come un regista si approcci al suo lavoro e quello dei colleghi.

I due cortometraggi hanno ricevuto importanti riconoscimenti: nel 2021 Inchei ha vinto i premi per la miglior regia e il miglior cortometraggio alla Settimana Internazionale della Critica in occasione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, mentre Amore Cane ha ottenuto una Menzione speciale alla XIX edizione del Riff Awards – Rome Indipendent Film Festival ed è stato selezionato all’Oscar qualifying In the Palace Film Festival in Bulgaria.

L’ingresso alla serata è libero e gratuito. I cortometraggi verranno proiettati in lingua italiana, con sottotitoli in inglese.