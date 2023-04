Cagliari. Campagna adozioni del Canile comunale di via Po

A partire da oggi, sabato 1 aprile 2023, il Servizio Gestione faunistica del Comune di Cagliari promuove una campagna di sensibilizzazione delle adozioni canine, attraverso la pubblicazione sul portale istituzionale, con cadenza settimanale, delle schede degli ospiti del Canile comunale di via Po. Gli orari di ricevimento per le adozioni sono dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 11:30 della mattina. Per ragioni logistiche, si raccomanda di fissare un appuntamento contattando il Canile municipale via mail all’indirizzo [email protected] o al numero di telefono 070.6778115. Tutte le schede degli ospiti del Canile comunale sono visibili a questo link https://www.comune.cagliari.it/portale/page/it/cani_adottabili .

“Da oggi – annuncia Giorgio Angius, assessore del Verde pubblico – riprende la campagna di sensibilizzazione alle adozioni degli ospiti del nostro canile, attraverso la pubblicazione settimanale delle schede di presentazione dei nostri amici a quattro zampe. Analoga sensibilizzazione verrà portata avanti quotidianamente attraverso canali social del Servizio Parchi, Verde e Gestione faunistica”.

“Nelle scorse settimane – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo cittadino – il personale del Servizio di Gestione faunistica ha riscontrato un incremento importante di nuovi ospiti abbandonati che sono alla ricerca di una famiglia, ben 13 cuccioli di poche settimane. Attraverso la campagna di sensibilizzazione, proporremo in adozione anche esemplari adulti, ospiti delle nostre strutture già da tempo: il personale del Servizio, guiderà i cittadini verso il cane più adatto alle proprie esigenze. Ringrazio le donne e gli uomini del Servizio di Gestione faunistica per l’impegno quotidianamente profuso e ringrazio anticipatamente chi vorrà e potrà dare una nuova casa ai nostri amici a quattro zampe”.

Due settimane fa, il Servizio di Gestione faunistica ha salvato una cucciolata di 4 maschi e 5 femmine di circa due mesi. Razza meticcia, in età adulta futura taglia media, pelo medio, color nero focato. Un maschietto è stato già adottato, restano disponibili 3 maschi e 5 femmine. I cuccioli sono in possesso di microchip e stanno completando il percorso vaccinale.