Slp Cisl Catania, si conferma primo Sindacato con il 75% dei consensi

Le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali RSU/RLS in Poste Italiane hanno confermato e, addirittura, ampliato il primato che la nostra sigla sindacale detiene da sempre in Poste Italiane. Un riconoscimento che i Lavoratori hanno espresso nelle giornate dedicate alle votazioni, effetto di una naturale appartenenza ai valori, ai principi della Cisl ed alla stima nei confronti di tutti i candidati. Nello specifico, la grande affluenza alle urne (circa il 90%) ha sancito la netta affermazione dell’Slp con il 75% di preferenze, 24 seggi e 1275 voti a favore. Seguono Confsal (9%), Ugl (8%), Failp (5%), Uil (2%), Cgil (1%).

“Un ringraziamento speciale è rivolto a tutti i candidati che, con coraggio e passione, sono scesi in campo a sostegno dell’Slp Cisl Catania, motivati tutti da una grande passione per il nostro lavoro, per la nostra Azienda e per il nostro Sindacato; queste elezioni delineano un quadro certo per il futuro, interamente a favore di tutti i lavoratori postali, sicuri di un supporto e di una tutela in ogni momento della vita lavorativa”.

Queste le parole che il Segretario dell’Slp Cisl Catania, Chiara Carlotta Grasso, ha espresso al termine di questa lunga tornata elettorale. Un successo che appartiene a tutti i Lavoratori, frutto della costante presenza sindacale sul territorio, da sempre. Importante esito elettorale anche in ambito nazionale, dove Slp rimane protagonista indiscussa a maggioranza assoluta, passando dal 48% delle preferenza al 54%.

Il risultato premia tutto il gruppo dirigente in primis per averci sempre creduto, gli eletti e i non eletti, la Segreteria, i lavoratori più “vicini” al sindacato ed anche il semplice iscritto…ogni squadra vincente è composta da più giocatori, ognuno importante per il ruolo che ricopre, da soli si costruisce ben poco…è insieme che si fa la differenza.