Il Famoso Circo Orfei, lo show circense di successo e dei record a Sesto Fiorentino

Il Famoso Circo Orfei a Sesto Fiorentino, con lo show di successo e dei record che sposa novità e tradizione circense, approda in città dal 31 marzo al 10 aprile. Il complesso circense di Tayler Martini con uno spettacolo inedito e ricco di attrazioni internazionali, pluripremiate al Festival di Montecarlo e al Festival di Latina, presenta New Generation.

Il confortevole e climatizzato chapiteau si trova a Sesto Fiorentino, viale Ariosto, ang-via Tassoni. In programma i seguenti spettacoli: 31 marzo e 7 aprile, ore 17.30 e ore 21.00; sabato, ore 15.30 e ore 18.00; domenica e festivi, tre spettacoli, ore 10.30, ore 15.30 e ore 18.00; altri giorni unico spettacolo, ore 17.30; martedì chiuso per riprese televisive.

Tradizione circense, innovazione, numeri aerei, equilibrismo, attrazioni esotiche ed estreme e novità s’intersecano nello show, con una grande parata di artisti. Dalla ruota della morte, alla tecnologia e l’innovazione, con un’attrazione che dall’America giunge in Italia ed è amata da grandi e bambini, l’auto Transformer. Tra le numerose attrazioni, Balto e Boris, coppia affiatata di Border Collie guidati dall’amato compagno Mister Adam, sono pronti ad acrobazie e percorsi di agility, in cui l’istruttore è in perfetta sinergia con i suoi fedelissimi; volteggiano con maestria anche i pappagalli multicolor, protagonisti di simpatiche performance con Miriam Zorzan; Willy Colombaioni, giocoliere detentore di 10 Guinness World Record; fantastico hula hop con la bella Sharon Pellegrini e la giovane promettente Perla con antipodismo contemporaneo.

Coreografie di presenza scenica, giochi di luce e colori, per uno spettacolo che riserva anche un gran finale e tante altre attrazioni.