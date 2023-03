Il potere delle fiere nel settore turistico: strategie di successo e opportunità di crescita

Il settore turistico trae grandi benefici dalla partecipazione a eventi e fiere internazionali, offrendo opportunità uniche per espandere il business, promuovere prodotti e servizi, e stabilire nuove connessioni commerciali.

In un mondo in continua evoluzione, le fiere del turismo sono il perfetto canale offline per rimanere aggiornati sulle ultime tendenze, confrontarsi con colleghi e concorrenti e attirare l’attenzione di potenziali clienti e partner.

Scopriamo come organizzarsi al meglio per sfruttare al massimo queste occasioni e raggiungere gli obiettivi prefissati.

Il valore degli eventi e delle fiere per il settore turistico

Partecipare a eventi e fiere internazionali nel settore turistico è un’ottima strategia per espandere il proprio business, promuovere la propria offerta turistica e stringere nuovi contatti commerciali. Questi eventi sono l’occasione ideale per conoscere le ultime tendenze del settore, confrontarsi con colleghi e concorrenti e attirare l’attenzione di potenziali clienti e partner.

Come organizzarsi per gli eventi e le fiere internazionali del settore turistico

Pianificazione e selezione degli eventi

Inizia creando un calendario con gli eventi e le fiere internazionali più importanti per il turismo in Italia nel 2023. Considera attentamente quali eventi sono più pertinenti per il tuo settore e pianifica la tua partecipazione in anticipo.

Suggerimento: Nell’approcciarsi a una fiera, è importante che la tua azienda possa portare prodotti dimostrabili e non soluzioni beta. Ciò significa che i prodotti presentati dovrebbero essere pronti per la vendita e fisicamente dimostrabili ai visitatori del tuo stand. Nel caso di soluzioni software, è consigliabile prepararsi per il funzionamento locale, installando i programmi sul proprio PC, in modo da poterli mostrare indipendentemente dalle connessioni di rete, che spesso sono instabili nelle fiere.

Definire gli obiettivi di partecipazione

Prima di partecipare a un evento o a una fiera, è importante definire gli obiettivi che si vogliono raggiungere, come:

Promuovere un nuovo prodotto o servizio

Trovare nuovi clienti o partner

Rafforzare la propria presenza sul mercato

Avere obiettivi chiari ti aiuterà a focalizzare la tua partecipazione e a ottenere risultati concreti.

Preparare il materiale promozionale e informativo

Un altro aspetto fondamentale è la preparazione del materiale promozionale e informativo da distribuire durante gli eventi e le fiere. Brochure, dépliant, biglietti da visita e gadget sono tutti strumenti utili per attirare l’attenzione dei visitatori e far conoscere la propria offerta turistica.

Suggerimento: Pianifica la comunicazione pre, durante e post-fiera. Comunica la tua partecipazione all’evento attraverso i tuoi canali di comunicazione (social media, newsletter, passaparola) prima della fiera, per far sapere ai tuoi clienti e prospect che sarai presente. Durante la fiera, continua a condividere aggiornamenti sui tuoi canali e partecipa attivamente agli eventi di networking per creare nuovi contatti. Dopo l’evento, invia un messaggio di ringraziamento a tutti coloro che si sono fermati al tuo stand e mantieni i contatti per sviluppare ulteriori opportunità di business.

Organizzare il personale e le risorse

Assicurati di avere un team ben preparato e motivato per rappresentare la tua azienda durante gli eventi. Organizza il personale in modo da coprire tutte le aree cruciali, come la promozione, la vendita e l’assistenza ai visitatori. Ricorda di prevedere un traduttore simultaneo per facilitare la comunicazione con i partecipanti internazionali.

Suggerimento: È fondamentale avere un numero adeguato di persone presenti al tuo stand durante la fiera. Per una startup con un desk, di solito, due o tre persone sono sufficienti. Questo permette di avere sempre qualcuno al desk, mentre gli altri partecipano a panel, convegni o eventi di networking. Assicurati di non lasciare mai il tuo desk vuoto, poiché ciò potrebbe dare un’immagine poco professionale.

Preparare il proprio stand

Uno stand accogliente e ben organizzato è essenziale per attirare l’attenzione dei visitatori e trasmettere un’immagine professionale della tua azienda.

Suggerimento: Per assicurarti che il tuo stand sia visibile e attraente, è importante prestare attenzione all’allestimento e ai materiali promozionali utilizzati. Il tuo stand dovrebbe riflettere la tua proposta di valore e la tua identità aziendale, senza invadere lo spazio degli altri espositori. Utilizza elementi visivi accattivanti che attirino l’attenzione dei visitatori e li invoglino a fermarsi al tuo stand.

Rete di contatti e follow-up

Durante gli eventi e le fiere, è importante creare una rete di contatti con potenziali clienti, partner e altri professionisti del settore.

Suggerimento: Raccogli i biglietti da visita e annota le informazioni utili per il follow-up dopo l’evento. Ricorda di inviare e-mail di ringraziamento, connetterti sui social media e organizzare incontri per approfondire le relazioni instaurate durante la fiera.

Valutazione e analisi dei risultati

Infine, dopo aver partecipato a un evento o a una fiera, è fondamentale valutare i risultati ottenuti e analizzare l’efficacia della tua partecipazione. Questo ti aiuterà a capire quali strategie hanno funzionato e quali aspetti possono essere migliorati per le future edizioni.

Suggerimento: Analizza quali obiettivi sono stati raggiunti e quali miglioramenti potrebbero essere apportati per i prossimi eventi. Pianifica incontri e chiamate con i nuovi contatti per approfondire le opportunità di collaborazione e sviluppare ulteriori sinergie.