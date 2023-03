Bendaggi drenanti – per ridurre edemi e dolore

Quando parliamo di bendaggi drenanti come facciamo in questo articolo parliamo di un ambito molto delicato prima di tutto e su questo non ci sono dubbi perché parliamo di applicazioni mediche che servono a ridurre l’edema che è quel gonfiore che causato dalla ritenzione dei liquidi nei tessuti del corpo e devono essere applicati da professionisti sanitari nel settore in quelle estremità come le gambe,ma anche in altre parti del corpo quando ci sono dei liquidi in maniera eccessiva

Per questo motivo questi bendaggi drenanti rappresentano un trattamento efficace per le persone che hanno problemi di cellulite e quindi in ambito di medicina estetica anche persone che hanno una trombosi venosa profonda o della ulcere venose e dobbiamo considerare che questa può verificarsi per vari fattori come l’obesità, fare una vita molto sedentaria e quindi non fare attività fisica o la gravidanza o dei traumi,o problemi cardiovascolari e grazie a questi bendaggi drenanti il dolore si abbassa perché migliora la circolazione sanguigna e il flusso linfatico

Per quanto riguarda l’applicazione degli stessi deve essere effettuata come dicevamo sopra da un professionista sanitario come può essere un infermiere specializzato,come può essere un fisioterapista che ha quella formazione per poterlo fare, formazione che include conoscenze fisiologiche e anatomiche, oltre che bisogna conoscere come funzionano gli apparecchi di compressione

Per quanto riguarda gli infermieri dobbiamo dire che essi agiscono anche a domicilio E anzi da questo punto di vista ormai sono una figura imprescindibile per molte famiglie e per molte persone che per qualche motivo non si possono spostare da casa e preferiscono ricevere i vari trattamenti medici direttamente tra le quattro mura

Naturalmente questi professionisti devono lavorare in stretto contatto non solo con le famiglie che devono anche educare quando loro non sono presenti in casa, ma anche con i medici di famiglia o con altre figure come i farmacisti o fisioterapisti in modo che il paziente possa ricevere tutto il supporto e tutte le cure che gli servono in base alla problematica medica che ha

Un infermiere a domicilio può fare molte cose per un suo paziente o una sua paziente

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte un infermiere a domicilio o un’infermiera a domicilio possono fare tante cose per i loro pazienti e per le loro pazienti,e anzi diventano un punto di riferimento

E magari le possiamo chiamare perché dobbiamo curare una ferita e dobbiamo sostituire le bende ogni tanto dobbiamo fare delle medicazioni e sono cose delicate, e loro da quel punto di vista di sicuro possono darci una mano

Se troviamo delle persone veramente preparate ci possono dare dei consigli su tante questioni che riguardano il nostro benessere e la nostra salute visto che non hanno solo noi come pazienti ma ne hanno tanti e quindi hanno acquisito quella esperienza sul campo che va oltre anche la loro formazione che giustamente non deve mancare



Poi dobbiamo trovare chiaramente gli accordi economici e anche per quanto riguarda gli orari e i giorni.