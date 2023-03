Aldo Carpinteri e MODES: il 2023 sarà un anno pieno di successi

Il 2023 sarà con ogni probabilità l’anno che consacrerà MODES, il marchio nato dall’estro creativo di Aldo Carpinteri, tra i più importanti luxury brand internazionali. Dall’ampliamento del main store di Milano alle capsule collection in collaborazione con i designer tra i più in voga del momento, tante sono infatti le novità in arrivo.

Cosa aspettarsi quest anno dall’estro creativo di Aldo Carpinteri e per MODES

L’epicentro della crescita di MODES continuerà a essere Piazza Risorgimento 8. Lo store aperto a Milano quando Aldo Carpinteri capì di dover dare un respiro più internazionale all’azienda di famiglia si allargherà quest’anno fino a raggiungere i mille metri quadri: una superficie dedicata allo shopping, sì, ma in cui gli appassionati di moda troveranno soprattutto, com’è stato fin dall’inizio, l’ispirazione di cui hanno bisogno per esprimere al meglio se stessi e farlo grazie a capi e accessori selezionati tra le migliori proposte del momento.

Le boutique di MODES (oltre che a Milano gli store di Aldo Carpinteri sono attualmente presenti in Italia anche a Portofino, Forte dei Marmi, Porto Cervo, Cagliari, al Forte Village di Santa Margherita di Pula e a Favignana) si distinguono, infatti, per l’esperienza e la cura con cui viene aggiornato il catalogo e vengono scelte firme da proporre ai clienti, stilisti con cui collaborare. Da Balenciaga a Off-White, da The Attico a Saint Laurent: la lista dei fashion brand che si possono acquistare nei negozi fisici e digitali di MODES – tra i meriti di Aldo Carpinteri c’è quello di essere stato tra i primi imprenditori in Italia a capire che fare shopping online stava diventando la normalità anche per capi e accessori di alta moda – è in continuo aggiornamento.

Sempre con un occhio a quello che si sta muovendo nel mondo del fashion. Se è vero che tra i fashion trend 2023 c’è una certa ispirazione afro nella scelta di tessuti, colori, fantasie, finiture e dettagli di capi e accessori moda, così, Aldo Carpinteri di MODES porta in store le collezioni di dodici stilisti bipoc selezionati dalla Afro Fashion Association. E non si tratta di un’iniziativa isolata: le collaborazioni all’insegna della creatività e della sperimentazione fanno parte del DNA di MODES da sempre, già da quando la famiglia Carpinteri si occupava di moda solo in Sicilia nella boutique trapanese di Stefania Mode. Non molto tempo fa è stata annunciata per esempio una capsule collection, “Garments”, appositamente realizzata per MODES da Aloha Project: il giovane designer, al secolo Giacomo Fumagalli, ha riprodotto su delle t-shirt bianche e unisex luoghi iconici per il brand come Milano o St. Moritz con un segno che richiama l’immaginario della street art. Alla clientela svizzera – gli store di Aldo Carpinteri sono presenti, oltre che a St. Moritz, anche al Alpina Gstaad di Gstaad – è stata riservata, invece, una collezione eyewear di occhiali appositamente pensati in collaborazione con Sestini per offrire protezione da sole e vento in montagna ma senza rinunciare al lusso e soprattutto alla sostenibilità.

Tante anche le novità attese per il 2023 per Minimodes, la branca che porta la filosofia di Aldo Carpinteri anche nella moda bambino e che ha già contributo in maniera non indifferente al successo di MODES.