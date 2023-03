Efferato femminicidio in Umbria. Una donna è stata uccisa a coltellate in un’abitazione a Terni, in via del Crociere, zona Borgo Rivo. Il dramma familiare sarebbe avvenuto al culmine di un lite scoppiata con il compagno. Quest’ultimo è stato fermato dalla Polizia di Stato, sul posto con squadra mobile, scientifica e squadra volante. Sono in corso indagini, coordinate dalla Procura di Terni, per ricostruire l’esatta dinamica del’omicidio.