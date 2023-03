Calcio a 5 Under 15. Nella rappresentativa regionale che parteciperà al Trofeo delle Regioni, due convocazioni in casa US Vibonese

Comincerà sabato 1° aprile sino a venerdì 7 aprile la 59esima edizione del Torneo delle Regioni di calcio a 5 organizzato dalla FIGC- Lega Nazionale Dilettanti, dal comitato regionale del Coni e dal comitato regionale LND. Sette giorni di sano sport e competizione che vedranno impegnati in campo tesserati LND dai 14 ai 26 anni, di 72 rappresentative regionali per le categorie under 19, 17 e 15 maschile e femminile. Nella formazione under 15 della Calabria. Alessandro Liotti (2009) e Gerardo Nesci (2008) saranno chiamati a rappresentare il sodalizio rossoblu’ in questa importante kermesse. Le due convocazioni,sono una soddisfazione per il direttore del settore giovanile, Carlo Lico, e di tutto lo staff tecnico.