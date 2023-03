Le malattie gengivali sono un gruppo di patologie che colpiscono i tessuti gengivali che circondano i denti. La malattia gengivale può portare a sintomi come gengive gonfie e sanguinanti, cattivo alito e persino alla perdita dei denti. Per questo motivo è importante spesso rivolgersi dal proprio dentista di fiducia come la clinica dentalheart.it dove troverai uno staff professionale pronto per ogni tua esigenza. In questo articolo esploreremo le cause delle malattie gengivali, in modo da aiutare a prevenire e gestire questa patologia. Le malattie gengivali sono il risultato di una risposta infiammatoria del tessuto gengivale ai batteri presenti sulla superficie dei denti. Se non trattata, la malattia gengivale può progredire fino a coinvolgere il tessuto osseo circostante e portare alla perdita dei denti. Sebbene la malattia gengivale sia comune, la maggior parte dei casi può essere prevenuta o gestita efficacemente con una corretta igiene orale e regolari visite dal dentista.

Cause delle malattie gengivali

Ci sono diverse cause delle malattie gengivali, tra cui:

Placca batterica

La placca batterica è il principale colpevole delle malattie gengivali. La placca è un film appiccicoso formato da batteri, saliva e particelle di cibo che si deposita sulla superficie dei denti. Se la placca non viene rimossa con una corretta igiene orale, i batteri possono moltiplicarsi e infettare il tessuto gengivale.

Fumo

Il fumo è un altro fattore di rischio importante per le malattie gengivali. Il fumo può compromettere il sistema immunitario e ostacolare la guarigione dei tessuti gengivali. Inoltre, il fumo può ridurre il flusso di sangue alle gengive, rendendole più suscettibili alle infezioni batteriche.

Cambiamenti ormonali

I cambiamenti ormonali che si verificano durante la pubertà, la gravidanza e la menopausa possono aumentare il rischio di sviluppare malattie gengivali. Questi cambiamenti possono rendere i tessuti gengivali più sensibili ai batteri e alle tossine prodotte dalla placca batterica.

Gravidanza

Durante la gravidanza, i livelli di ormoni come l’estrogeno e il progesterone aumentano notevolmente. Questi ormoni possono causare un aumento del flusso di sangue alle gengive, rendendole gonfie, rosse e sanguinanti. Questo stato è conosciuto come “gingivite gravidica” e colpisce circa il 50% delle donne in gravidanza.

Menopausa

Durante la menopausa, i livelli di estrogeni diminuiscono drasticamente. Questo può portare a una riduzione del flusso di sangue alle gengive e alla riduzione della densità ossea, aumentando il rischio di perdita dei denti. Le malattie gengivali sono causate principalmente dalla placca batterica, ma ci sono anche altri fattori di rischio come il fumo e i cambiamenti ormonali. È importante mantenere una corretta igiene orale, compresa la pulizia dei denti e l’uso del filo interdentale, per prevenire la formazione di placca batterica. Inoltre, è importante evitare il fumo e avere una dieta sana ed equilibrata per mantenere una buona salute orale.

Se si nota una gengiva gonfia, rossa o sanguinante, è importante consultare un dentista il prima possibile. La diagnosi precoce e il trattamento possono prevenire la progressione della malattia gengivale e proteggere la salute dei denti e delle gengive. In sintesi, le malattie gengivali sono causate principalmente dalla placca batterica, ma ci sono anche altri fattori di rischio come il fumo e i cambiamenti ormonali. Una corretta igiene orale, una dieta sana ed equilibrata e una regolare visita dal dentista sono tutti fattori importanti per la prevenzione e il trattamento delle malattie gengivali. Ricorda che una buona salute orale è essenziale per una buona salute generale.