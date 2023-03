Strage all’interno della Covenant School di Nashville: sei morti nella scuola cristiana

È di sei vittime (tre bambini e tre adulti) il bilancio di in una sparatoria in una scuola privata cristiana a Nashville, nel Tennessee, che accoglie alunni dall’età prescolare alla prima media. Il killer, secondo alcuni media locali, sarebbe una ragazza di 28 anni, rimasta uccisa, non si sa se dalla polizia o perché si è tolta la vita. Ignote al momento le ragioni che hanno spinto la ventenne a compiere una strage all’interno della Covenant School. La Casa Bianca rinnova l’appello ad agire contro la violenza delle armi da fuoco.