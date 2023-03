Come funzionano i siti di incontri online e qual è il segreto del successo nel vasto gioco degli appuntamenti

Per avere contatti di donne non mercenarie i siti di dating restano, oggi, il mezzo preferito dagli uomini di tutte le età. D’altra parte troverai online portali un po’ per tutti i gusti, quindi dedicati a milf, cougar, a donne sposate, single, formose, curvy, ecc. Non solo, grazie a questi mezzi alla portata di tutti, spesso anche del tutto gratuiti e utilizzabili in totale sicurezza, è facile rimediare flirt, storie sentimentali, nuove amicizie in tempi record e senza stress. Alcuni uomini preferiscono questi siti perché ne usufruiscono nel tempo libero senza uscire necessariamente di casa e recarsi, ad esempio, in locali e pub per fare conoscenze. Sì, le statistiche parlano chiaro: i flirt con donne non mercenarie sono più immediati e facili dietro lo schermo di smartphone e computer. Al contrario sembra che i rapporti interpersonali vissuti dapprima di persona siano destinati a poco, a non dare soprattutto un seguito erotico o, peggio ancora, sentimentale. In questo testo, o guida definitiva, scoprirai come funzionano i siti di incontri e come rimorchiare donne non mercenarie.

Come sono fatti i siti di incontri

I siti di incontri, chiamati anche portali di dating, sono siti web classici a tutti gli effetti. Quindi dotati di home page, menù a tendina o meno, sezioni dedicate, contatti, assistenza clienti e regolamentazione della privacy. Questo punto è fondamentale in quanto, prima di scegliere il tuo sito di incontri preferito, verifica che ci siano ben specificate queste condizioni obbligatorie per legge. Il segreto per stare tranquilli? Meglio optare per portali di dating italiani e che possano fornirti assistenza, ed eventualmente eliminare il tuo profilo, in modo chiaro e sicuro. Ecco, grazie a queste piccole accortezze ti sarà sicuramente molto più semplice trovare donne non mercenarie; al contrario esistono portali, soprattutto stranieri, che pullulano di profili fake e di malintenzionati che estorcono soldi e truffano di fatto un po’ chiunque. Molti portali italiani invece assicurano un controllo mirato e attento atto a scongiurare utenti falsi, profili fake e truffe ai danni dei fruitori. Vediamo, di seguito, quali sono i topic dei siti per incontri online.

I profili degli utenti

Ecco, i profili degli utenti sono il cuore pulsante dei siti di incontri. Infatti sono proprio questi a rendere vivo il portale e a permettere lo scambio, le conoscenze, i flirt, ecc. Molto importante è curare il proprio profilo, la propria presentazione a partire dalla foto. Meglio uno scatto reale, il più veritiero possibile, ben fatto nel senso di nitido (puoi anche farti un semplice selfie) e non tralasciare la possibilità di inserire più scatti. Solitamente è bene postare un primo piano e una figura intera, ma evita foto troppo hard e spinte, le donne per esempio amano l’uomo che mostra il giusto, niente parti intime. Al contrario ci sono donne che amano mostrarsi subito senza veli: diciamo che dall’immagine del profilo dell’utente puoi già capire cosa sta cercando sui siti online. Nota bene i profili delle donne non mercenarie difficilmente sono correlati da foto troppo hot.

I messaggi

La messaggistica è fondamentale nel sito di dating e con questo mezzo si inizia a conoscere gente nuova, potenziali partner sentimentali o trombamici. Ci sono portali di incontri molto diversi tra loro, ma diciamo che in generale ci si iscrive gratuitamente e anche i primi messaggi restano free, spesso sarai limitato magari nel numero diurno se non acquisti un abbonamento ad hoc. Con i tuoi messaggi, spesso potrai anche inviare video o messaggi vocali, potrai farti conoscere e cercare di conquistare chi ti piace. Non ci sono regole prestabilite, ma chiaramente l’onestà, l’educazione e i buoni propositi sono sempre da preferire, specie se cerchi account di donne non mercenarie.

I servizi extra e quelli free

Ogni sito di incontri è diverso, ma come detto per lo più troverai portali che permettono un’iscrizione gratuita e la possibilità di iniziare a prendere confidenza col sito free, senza pagare. Ci sono poi funzioni extra fornite dalla piattaforma, spesso la possibilità di inviare video, di entrare in cam-room, e così via, ma anche semplicemente la possibilità di messaggiare senza limiti ogni giorno. Esistono comunque siti di incontri totalmente gratuiti dove non verrà mai richiesto alcun abbonamento: scegli però quelli più sicuri, conosciuti e meglio se italiani. Se vuoi andare sul sicuro scegli siti di incontri dedicati proprio alle donne non mercenarie, ne trovi diversi e anche molto conosciuti sul web.

I costi

Esprimersi a priori sui costi dei siti di incontri non è per nulla facile. Come detto ogni portale di dating ha delle regole specifiche, ma in generale potresti pagare pochi spiccioli al mese, oppure anche trovarti a sborsare cifre alte per godere di servizi web-cam e contenuti privati. Se ti imbatti in siti di incontri che offrono contenuti scelti e pagabili direttamente alle ragazze significa che queste sono di fatto mercenarie.

Come contattare e flirtare con donne online

Come detto è bene sempre esser se stessi, specie se cerchi donne non mercenarie, quindi persone che cercano sesso free o rapporti sentimentali veri e durevoli. Chi si iscrive su queste piattaforme spesso non riesce a interfacciarsi con partner all’altezza, seri o disinibiti quanto desiderato. Non solo, si cercano uomini e donne che siano pressoché come desiderato da tempo e per la maggiore si cerca onestà, sincerità, voglia di divertirsi ma senza abusare dell’altro. Non ci sono regole per contattare e rimorchiare sui siti di incontri, ma certo se hai una spetto gradevole (non necessariamente da top model, anzi), sei disponibile e affabile avrai più chance. Online è pure più semplice accalappiare donne super sexy che magari nella vita di tutti i giorni non ti avrebbero degnato di uno sguardo.

Qual è il segreto dei siti di incontri?

Ti sei chiesto qual è il segreto dei siti di incontri? Beh, sicuramente il fatto di dare la possibilità a chiunque di poter trovare partner free e disinibiti che cercano le stesse cose. Non solo, qui nessuno viene giudicato, si può fare sesso virtuale, mettere foto hot, dirsi cose un po’ sconce ma senza pregiudizi né tabù. Questi portali sono aree sicure che permettono nuove conoscenze, non per forza a scopo incontro sessuale dal vivo e inoltre con la massima comodità e velocità (anche restando anonimo con un nickname di fantasia) di instaurare rapporti di ogni genere. I profili di donne non mercenarie e di uomini altrettanto semplici e che non cercano denaro sono tra i più ricercati e, come detto, esistono siti di dating interamente dedicati a loro. Altri segreti dei siti di incontri oggi? La facilità di utilizzo, la possibilità di conoscere in maniera del tutto free, senza limiti 20 ore su 24, e tanti uomini e donne si trovano più a proprio agio dietro ad uno smartphone o al computer, si vedono anche più belli e liberi.

Segreti per smascherare donne mercenarie

È possibile smascherare donne mercenarie? Certo che sì. In primis dirigiti su portali sicuri e come detto dedicati alle ragazze non mercenarie. E poi non offrire mai soldi, nemmeno se queste ti chiedono dei regali: sono chiaramente persone che cercano denaro facile e che magari utilizzano stratagemmi quali la compassione e la pietà. Ti potrebbero dire che hanno difficoltà economiche, che devono sottoporsi a interventi chirurgici, ecc. Non cascarci, sono truffe, estorsioni vere e proprie ed è meglio starne alla larga appena noti il pericolo. Se hai dubbi contatta l’assistenza clienti e chiedi verifiche: dietro alle più avvenenti donne potrebbero celarsi veri delinquenti pronti a tutti e che creano profili fake su più portali, pure usando le stesse fotografie.