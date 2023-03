Quanti tipi di stoccaggio esistono? Queste le tipologie principali

Per gestire al meglio un magazzino di un’azienda è importante dare la giusta attenzione alla fase di stoccaggio. Tra le varie tipologie di stoccaggio esistenti è fondamentale scegliere quella più adatta alle esigenze specifiche dell’azienda, in modo da ottimizzare la gestione delle scorte e l’organizzazione del magazzino. Per supportare e semplificare questi processi è consigliabile adottare soluzioni tecnologiche e in questo senso i codici a barre – che possono anche essere generati senza software con Labeljoy, provider apprezzato per la sua offerta di servizi online – sono uno strumento imprescindibile. Di seguito andremo a vedere quali sono le principali tipologie di stoccaggio esistenti.

Deposito a pavimento

Il deposito a pavimento prevede la disposizione delle merci direttamente sul pavimento, senza l’utilizzo di scaffali o altri supporti di stoccaggio verticali.

Può essere utilizzato per vari tipi di merce, inclusi prodotti sfusi o contenitori di grandi dimensioni, come pallet o casse. In alcuni casi, il deposito a pavimento si tratta di una soluzione temporanea per l’immagazzinamento delle merci prima che siano organizzate in modo più strutturato.

Tuttavia, ci sono alcuni svantaggi nell’utilizzo del deposito a pavimento. Ad esempio, il materiale disposto sul pavimento può essere esposto alla polvere e all’umidità, a seconda dell’ambiente circostante. Inoltre, questo tipo di stoccaggio può rendere difficile l’accesso alle merci, specialmente se la disposizione non è ben organizzata.

Stoccaggio a rack di flusso

Il sistema di stoccaggio a rack di flusso è una soluzione di stoccaggio altamente efficiente per gestire grandi quantità di merci in un’area di magazzino o deposito. Questo tipo di stoccaggio prevede l’utilizzo di scaffali, dove i prodotti vengono organizzati in modo tale da formare un flusso continuo all’interno del sistema di stoccaggio.

Si basa sul principio di gravità per permettere alle merci di scorrere verso l’area di prelievo senza la necessità di spostarle manualmente. Questo rende il processo di prelievo più veloce e meno soggetto ad errori umani, migliorando quindi l’efficienza complessiva del magazzino.

Questo tipo di sistema di stoccaggio è particolarmente adatto per i prodotti che hanno una scadenza o un’età di produzione, come ad esempio gli alimenti.

Tuttavia, il sistema di stoccaggio a rack di flusso richiede un investimento iniziale più elevato rispetto ad altri sistemi di stoccaggio, in quanto necessita dell’installazione di scaffalature speciali e di un sistema di gravità che consenta alle merci di fluire in modo continuo.

Stoccaggio a scaffale a profondità singola

Lo stoccaggio a scaffale a profondità singola è una soluzione di stoccaggio comune per gestire prodotti con una rotazione medio-bassa in un’area di magazzino o deposito. Questo tipo di stoccaggio prevede l’utilizzo di scaffali con una sola profondità, dove i prodotti vengono organizzati in modo tale da essere accessibili solo dal lato anteriore dello scaffale.

È particolarmente adatto per gestire prodotti che richiedono un accesso frequente e veloce, in quanto la disposizione degli scaffali consente di avere un facile accesso ai prodotti dal lato anteriore. Inoltre, questo tipo di stoccaggio può essere utilizzato per vari tipi di merci, inclusi prodotti sfusi, scatole e pallet.

Fai attenzione in quanto può essere meno efficiente di altri sistemi di stoccaggio in termini di utilizzo dello spazio disponibile, in quanto gli scaffali possono essere posizionati solo lungo le pareti o in un layout lineare.

Deposito a scaffale a doppia profondità

Il deposito a scaffale a doppia profondità prevede l’utilizzo di scaffali a due profondità, dove i prodotti vengono organizzati in modo tale da essere accessibili da entrambi i lati dello scaffale.

Consente di ottimizzare lo spazio disponibile nel magazzino, in quanto gli scaffali possono essere posizionati uno dietro l’altro, riducendo così lo spazio necessario per la loro installazione. Inoltre, questo tipo di stoccaggio è particolarmente adatto per gestire prodotti con una rotazione medio-bassa, in quanto consente di mantenere una quantità sufficiente di prodotto sullo scaffale senza occupare troppo spazio.

Può essere meno efficiente di altri sistemi di stoccaggio in termini di accessibilità dei prodotti, in quanto i prodotti disposti nella parte posteriore dello scaffale possono essere meno visibili e di difficile accesso.