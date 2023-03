Rimborso sugli interessi del conto aziendale affidato, con fido bancario: cosa è bene sapere

Hai mai sentito parlare di rimborso sugli interessi del conto corrente aziendale ? Sei sicuro che la tua banca ti stia applicando gli interessi in modo corretto? Se la risposta è no, allora questo articolo è proprio ciò di cui hai bisogno. Scopriamo insieme come funziona l’anatocismo bancario, perché è stato dichiarato incostituzionale, e come puoi richiedere un rimborso sugli interessi del conto corrente aziendale pagati in modo ingiusto. Prenditi qualche minuto per leggere questo articolo e scopri come proteggere i tuoi risparmi e ottenere ciò che ti spetta.

Come avere un rimborso sugli interessi del conto corrente?

Il conto corrente è uno strumento di uso quotidiano per la maggior parte delle aziende, ma non tutti sanno che potrebbero avere diritto a un rimborso sugli interessi del conto corrente pagati in passato. Infatti, molte banche e istituti finanziari potrebbero aver addebitato interessi ingiusti o addirittura illeciti sui conti correnti dei loro clienti. Ecco perché è importante conoscere i propri diritti e rivolgersi a professionisti del settore per far valere le proprie ragioni.

L’Associazione Consumatori ADifesa è nata proprio con l’obiettivo di informare i cittadini sui loro diritti e di fornire assistenza legale per il recupero di somme addebitate in modo illecito. L’associazione è formata da professionisti del settore bancario, legale e finanziario, tra cui avvocati, fiscalisti ed ex-funzionari di banca, in grado di offrire un’assistenza completa e a norma di legge.

Uno dei principali servizi offerti dall’Associazione ADifesa riguarda il recupero dei costi delle carte di credito revolving, dei finanziamenti e delle cessioni del quinto, che spesso prevedono interessi troppo elevati o illegittimi. Ma non solo, anche i correntisti business possono beneficiare di un recupero degli interessi pagati in eccesso a causa dell’anatocismo bancario.

L’incostituzionalità dell’anatocismo bancario

L’anatocismo bancario è la pratica, da parte delle banche, di capitalizzare gli interessi sui prestiti o sui depositi a conto corrente, ovvero di calcolare gli interessi su interessi maturati in periodi di tempo precedenti e aggiungerli al capitale, generando così un nuovo interesse da calcolare nel periodo successivo. In altre parole, l’anatocismo bancario implica il pagamento di interessi sugli interessi già maturati, aumentando il debito o il credito in modo esponenziale e causando un aumento del costo totale del prestito o una diminuzione del guadagno del deposito.

La pratica dell’anatocismo bancario ha creato una serie di problemi giuridici e finanziari ai correntisti che hanno subito danni, ma anche alle banche che hanno dovuto affrontare una serie di richieste di risarcimento e di restituzione delle somme indebitamente pagate.

Quando è possibile chiedere il risarcimento dei danni?

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale (e le successive integrazioni) che ha dichiarato l’anatocismo bancario incostituzionale, si è aperto il dibattito sul termine di prescrizione entro cui è possibile richiedere il risarcimento dei danni subiti.

In base alla normativa italiana, il termine di prescrizione è di 10 anni, ma in alcuni casi questo termine può essere ridotto a 5 anni. Tuttavia, il problema principale è la difficoltà di dimostrare l’esistenza del danno subito e la quantificazione del risarcimento da richiedere.

Talvolta le banche hanno cercato di limitare il danno attraverso la stipula di clausole contrattuali che limitano il diritto dei correntisti di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Queste clausole sono spesso considerate abusive e in contrasto con il principio di tutela del consumatore.

L’anatocismo bancario è una pratica che ha causato notevoli danni ai correntisti e ha costretto il legislatore e le autorità giudiziarie a intervenire per proteggere i consumatori e garantire il rispetto delle norme costituzionali. Tuttavia, il problema dei risarcimenti e della prescrizione rimane aperto e richiede una soluzione equa e giusta per tutte le parti coinvolte.

Ciò accade anche nel caso dello stralcio delle cartelle esattoriali, la procedura che consente ai contribuenti di pagare solo una parte del debito verso l’ente creditore, ottenendo così lo “stralcio” della restante parte.

Associazione ADifesa: Assistenza completa per la propria situazione finanziaria

Associazione ADifesa si rivolge a soggetti privati e business che intendono ottenere il rimborso delle spese o abbattere i debiti con procedure a norma di legge. Grazie alla presenza di esperti del settore, l’Associazione ADifesa è in grado di offrire un’assistenza completa anche per la gestione dei debiti, tramite il saldo e lo stralcio dei debiti con le banche e gli istituti finanziari In (ad esclusione delle cartelle esattoriali). In questo modo, è possibile liberarsi dei debiti in eccesso e riprendere il controllo della propria situazione finanziaria.

Se sei interessato a conoscere i tuoi diritti e a ottenere un recupero delle spese ingiustamente addebitate sul tuo conto corrente aziendale o su altre forme di credito, Associazione ADifesa è in grado di fornirti un’assistenza completa e personalizzata.