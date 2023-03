Volley Femminile- La Todosport vince tre a zero in Coppa Calabria. Ora la Final Four di Paola

Todosport Vibo Valentia 3 – GM Volley 2000 0

Progressione set: 25/18 – 25/13 – 25/23

Todosport: Montalbano, Massara, La Gamba,Sorrenti, Flores, Dodaro, De Luca, Lo Bianco ( L2 ), Malerba, Buonfiglio ( L1 ), Vinci D.

GM Volley 2000: Gagliardi ( L1), Marsico, Altomare, Grandi, Tuoto, Di Fino, Mastroianni

Arbitri: Antonino Richichi di Vibo Valentia

Vibo Valentia.

La Todosport vince nettamente contro la GM Volley e vola alla Final Four di Coppa Calabria che si giocherà a Paola. Una partita segnata sin dall’inizio, con la squadra avversaria arrivata a Vibo Valentia con sette atlete che nulla hanno potuto contro le vibonesi. Anche la Todo è scesa in campo a ranghi ridotti, vista la scelta del coach Iurlaro di non convocare tre atlete, probabilmente in vista del big match di campionato che vedrà le ragazze vibonesi giocare in quel di Paola. E la scelta di Iurlaro, alla fine è stata felice, se si va a guardare ed analizzare la gara. Troppa differenza tra le due contendenti per il cui il tre a zero finale non lascia adito a nessun tipo di commento. Insomma la Todo ora deve solo pensare alla gara di Paola, per poi affrontare il finale di campionato senza nessun patema d’animo