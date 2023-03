Basket Giovanile Under 15 Maschile: La Kairos M&C sconfitta in casa da Catanzaro

Kairos M&C Vibo Valentia 56 – Reti Immobiliari Catanzaro 91

Kairos M&C Vibo Valentia: Gioffrè 21, Anello 10, Ramondino 4, D’Ambrosio 12, Bruzzese 5, Patanè 2, Tamburro 2, Rondinelli, Lico, Evolo, Topia, Piccione T

Reti Immobiliari Catanzaro: Pecoraro A 6, Pecoraro D 16, Lucia 25, Zamboni 27, Macrì 8, Rotella 5, Perretta 2, Bellocci 2, Panzino, Plastino

Arbitro: Vincenzo Lo Presti di Bagnara Calabra.

Sconfitta casalinga per la Kairos M&C Vibo Valentia, superata nettamente dal Catanzaro sul proprio terreno di gioco. Serata storta per i vibonesi, che però hanno trovato di fronte ad essi una squadra quadrata, ben messa in campo e che era venuta a Vibo Valentia con l’intento di portarsi a casa l’intera posta in palio. Bravissimi quindi i ragazzi catanzaresi che non hanno lasciato nulla di intentato ed hanno messo subito sotto la Kairos. Il successo quindi è stato più che meritato ed ecco perché Catanzaro è uscito tra gli applausi del pubblico presente. Come si suol dire le sconfitte bruciano, ma devono servire per continuare a crescere e soprattutto per cercare di correggere le pecche e gli errori. Tra le fila vibonesi come al solito da segnalare la prova di Gioffrè per lui ventuno i punti finali. Per Catanzaro bravissimi Lucia ( 25 ) 3 Zamboni ( 27 )

GIANLUCA VASAPOLLO