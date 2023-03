Minacce alla EnglandFans Fc: a Napoli niente amichevole con i tifosi dell’Italia

È stata cancellata la partita tra tifosi dell’Inghilterra e quelli dell’Italia. La EnglandFans Fc, la squadra di sostenitori dell’Inghilterra composta da persone di tutte le età pronta, non scenderà in campo a Napoli. Dietro la decisione ci sarebbero state minacce e la difficoltà di garantire l’ordine pubblico.

Dopo i disordini di una settimana addietro con gli ultrà dell’Eintracht Francoforte l’annullamento dell’amichevole appare come una sconfitta del mondo del calcio. “Con rammarico annunciamo che, dietro minacce alla sicurezza dell’EnglandFans Fc, arrivate in forma anonima, dopo una consultazione interna, con la Figc, la Football Association, le autorità di Napoli e la polizia italiana – si legge in una nota – l’amichevole tra tifosi dell’Inghilterra e dell’Italia, in programma mercoledì pomeriggio a Napoli, è stata cancellata. Non aggiungiamo commenti”.

La EnglandFans FC è una squadra di tifosi di tutte le età che in occasione di ogni partita in trasferta della nazionale di Sua Maestà organizza delle amichevoli con i tifosi del Paese che li ospita, in segno di rispetto e amicizia. Spesso nell’organizzazione vengono coinvolte anche le Federazioni. Per la prima volta i tifosi inglesi non riusciranno a giocare l’amichevole, nonostante fosse tutto organizzato per il giorno della vigilia di Italia-Inghilterra, prima partita del girone di qualificazione all’Europeo del 2024.