Roma. 16 auto di Poste Italiane incendiate e distrutte dalle fiamme

Ben 16 auto di Poste Italiane sono state incendiate e totalmente divorate da un rogo a Roma. I Pompieri, intervenuti nel corso della notte, hanno inviato due auto pompa serbatoio e due autobotti in viale Palmiro Togliatti per spegnere le fiamme che hanno avvolto le auto di proprietà di Poste, parcheggiate in strada. Nessuna persona è rimasta coinvolta. In corso gli accertamenti per stabilire le cause di quanto accaduto.

La Polizia indaga a 360 gradi. A fine gennaio erano stati dati alle fiamme alcuni veicoli parcheggiati nella sede Telecom di via Val di Lanzo, zona Conca d’Oro. In quel caso l’atto era stato rivendicato dagli anarchici che protestano contro il regime del 41 bis in cui è detenuto Alfredo Cospito. L’atto era stato poi rivendicato.