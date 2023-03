Perugia. Il Rettore Oliviero nella giunta della conferenza nazionale dei Rettori delle università italiane

L’Università degli studi di Perugia si conferma un’assoluta eccellenza del Capoluogo umbro, ottenendo un ennesimo prestigioso riconoscimento. Il Magnifico Rettore Prof Maurizio Oliviero, in carica alla guida dell’ateneo perugino dal maggio 2019, infatti, è stato eletto quale componente della giunta della conferenza nazionale dei rettori delle università italiane. Una nomina avvenuta per acclamazione da parte dell’assemblea della Crui. Si tratta di un risultato di particolare significato per la prestigiosa Università di Perugia: infatti dalla nascita della conferenza nazionale, avvenuta nel 1963, è la prima volta che un rappresentante dell’Ateneo del Capoluogo entra a far parte dell’organo direttivo del sistema universitario italiano.

“Accogliamo con grande soddisfazione ed orgoglio – sottolinea il sindaco di Perugia Andrea Romizi – questa prestigiosa nomina del Magnifico Rettore Maurizio Oliviero all’interno del più importante organismo nazionale rappresentativo delle Università italiane. Al Prof. Oliviero rivolgiamo le più sentite congratulazioni, a nome dell’intera Amministrazione Comunale e di tutta la città, ed un augurio di buon lavoro certi che saprà rappresentare, con lo spirito di servizio e la passione che lo hanno sempre contraddistinto, le istanze di una delle più importanti istituzioni culturali e formative di Perugia. Questa nomina, che premia idealmente tutta l’Università di Perugia, è l’ennesima dimostrazione del fatto che il nostro Ateneo rappresenta un’assoluta eccellenza del territorio e dell’Italia intera. E’ inoltre un riconoscimento allo straordinario impegno che il Magnifico Rettore, il suo staff e tutti i docenti mettono giornalmente per valorizzare un’Istituzione che è legata indissolubilmente a Perugia ed alle sue radici”.