Vibo Valentia. Incendio in centro nell’area della scuola Murmura

Non sono al momento note le cause dell’incendio divampato in centro a Vibo Valentia, nel quartiere dove insiste l’ospedale Jazzolino. Il rogo è divampato nell’area della scuola Murmura, in via S. Aloe, di fronte alla Questura.

Come si vede dall’immagine tratta dalla foto postata sul web dall’avvocato Lino Matera (che vi proponiamo) il rogo è visibile chiaramente in parte della Città Capoluogo. Le fiamme si sono sviluppate nel cortile interno della scuola, in un locale tecnico attiguo all’edificio scolastico a ridosso del campo di calcetto dell’istituto. L’edificio è oggetto di lavori di ristrutturazione. Pertanto le attività scolastiche sono provvisoriamente svolte in un’altra sede.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia. Sul posto anche il Dirigente scolastico Tiziana Furlano e il sindaco Maria Limardo. Al lavoro la Polizia per verificare le cause all’origine del rogo. Gli inquirenti stanno visionando le immagini delle telecamere per stabilire la natura dell’incendio.