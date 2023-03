Qualificazione agli Europei del 2024: la lista dei convocati di Mancini

Volti nuovi e conferme per il ct Mancini. Prima volta in azzurro per il portiere del Lecce Wladimiro Falcone, per il difensore centrale del Torino Alessandro Buongiorno e per l’oriundo Mateo Retegui del Tigre. L’allenatore della Nazionale ha diramato l’elenco dei 30 convocati per le sfide del 23 contro Inghilterra (al Maradona di Napoli) e del 26 contro Malta (National Stadium/Ta’ Qali di Attard). Si tratta di due gare valide per la qualificazione agli Europei del 2024.

Domenica il raduno a Coverciano. Torna in Nazionale l’interista Matteo Darmian che era assente dal 13 novembre 2017, la notte dello spareggio Mondiale perso a San Siro contro la Svezia. Conferma per Simone Pafundi, il classe 2006 che ha giocato appena 20′ in Serie A con l’Udinese, ma che ha già esordito in azzurro a novembre nell’amichevole contro l’Albania.

Ecco l’elenco dei 30 chiamati da Mancini. Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Wladimiro Falcone (Lecce), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio); Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Alessandro Buongiorno (Torino), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Alessio Romagnoli (Lazio), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta); Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Sassuolo), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Monza), Sandro Tonali (Milan), Marco Verratti (Paris Saint Germain); Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds United), Vincenzo Grifo (Friburgo), Simone Pafundi (Udinese), Matteo Politano (Napoli), Mateo Retegui (Club Atletico Tigre), Gianluca Scamacca (West Ham United).