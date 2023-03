Dall’Adriatico a Vienna e Monaco in treno con Nightjet di Öbb: la novità dal 10 giugno

Dal prossimo cambio orario ferroviario estivo del 10 giugno 2023 sarà attivo un collegamento su ferro Nightjet di Öbb con connessione stagionale da Monaco di Baviera, Salisburgo e Vienna con la costa Adriatica sino ad Ancona con fermate intermedie a Rimini, Riccione e Cattolica. Il treno vedrà la partenza da Monaco di Baviera e da Vienna per entrambe attorno all’orario di cena e l’arrivo ad Ancona per la prima mattinata.

Oltre ai collegamenti giornalieri Nightjet per Venezia, Genova e La Spezia, nell’estate 2023 anche la costa adriatica sarà servita dai Nightjet. Il NJ 40233 andrà da Vienna via Bruck/Mur, Klagenfurt, Tarvisio, Bologna, Rimini, Riccione, Cattolica e Pesaro sino ad Ancona. Il NJ 295 andrà da Monaco via Salisburgo e da Villach insieme al NJ 40233 sempre per Ancona.

Questi gli orari: NJ 40233: Vienna Hbf 19:18 – Ancona 9:00; NJ 40294: Ancona 21:15 – Vienna Hbf 08:52; NJ 295: Monaco di Baviera 20:09 – Ancona 9:00; NJ 294: Ancona 21:15 – Monaco di Baviera 09:20.