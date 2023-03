Il Catania ad un passo dalla promozione

Al Massimino ancora una volta, pubblico delle grandi occasioni per assistere all’ennesimo “show” (questa volta sofferto) del Catania contro il Cittanova.

Non sono bastati i 90 minuti, per aggiudicarsi i tre punti. Infatti, solo al 96′, quando Figini commette un fallo di mano in area, viene espulso e concesso un rigore al Catania.

Segna Ciccio Lodi, ed è subito festa al triplice fischio finale. Etnei a un passo dalla promozione: la vittoria del campionato potrebbe arrivare già nel prossimo turno col Canicattì. Uno straordinario undicesimo successo consecutivo. Il Cittanova esce, comunque, a testa alta, per aver disputato una dignitosa gara.

Risultato finale, Catania 1 Cittanova 0

Al Massimino un solo grido “la capolista se ne va…!!”