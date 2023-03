Legamento d’amore non funziona?

La decisione di ricorrere a un legamento d’amore nel caso di un amore non corrisposto è sicuramente molto importante per un individuo. I suoi sentimenti sono così forti e la sua sofferenza così grandi, che non riesce ad accettare di vivere senza la persona amata. Pertanto, desidera assolutamente che il rituale funzioni, ma ci sono anche persone che temono che tale rito di magia possa non avere effetto. Quindi, il legamento d’amore funziona? La risposta è sì, se correttamente eseguito (affidandosi ad un operatore esoterico esperto https://www.legamentidamorecongaranzia.com/ ) e se la persona che lo richiede (il committente) ci crede fermamente. Possono esserci dei casi in cui potrebbe essere necessario ripetere il rito per fortificarne gli effetti oppure perché non è stato totalmente efficace. Se però il rito viene ben eseguito, i risultati ottenuti sono quelli sperati e durano per tutta la vita.

Come capire se un legamento d’amore ha funzionato: i sintomi

Gli effetti di un legamento d’amore non si notano subito e hanno bisogno di qualche settimana (alcuni riti fino a 28 giorni, il periodo di un ciclo lunare) per completare il proprio corso. Capire se un legamento d’amore ha funzionato, trascorso questo periodo di tempo, è in realtà piuttosto semplice. Se l’oggetto del nostro amore è una persona che fino a poco tempo prima era molto scostante nei propri confronti e distante, la si vedrà avvicinarsi e cambiare atteggiamento. Vorrà solamente stare vicino al committente e trascorrere le proprie giornate con lui/lei senza lasciarlo mai. Stesso discorso anche se il rito viene richiesto per far tornare l’amore a un ex fidanzato o a un’ex fidanzata o a un ex coniuge. Può capitare che uno dei due partner voglia porre fine alla relazione perché non prova più gli stessi sentimenti di prima. Grazie al legamento sarà possibile far tornare l’amore e quindi l’ex vorrà ricominciare la relazione e non allontanarsi mai più.

Quando fare e come fare un legamento d’amore

Un legamento d’amore è utile sia per far innamorare di sé una persona che non ci ama e non ci ha mai amati, sia per far ritornare la “fiamma” in una relazione o in un matrimonio esistenti, ma ormai spenti e con poca passione e poca libido. Per eseguire un incantesimo d’amore, poi, l’operatore esoterico a cui ci si rivolge dovrà conoscere i dati del bersaglio. Cioè: il suo nome, il suo cognome e la sua data di nascita, e poi ha bisogno di una sua foto o di un simulacro. Un feticcio può essere utilizzato se non è disponibile alcuna foto. Tuttavia, prima che il rituale vero e proprio possa essere eseguito, il bersaglio deve essere purificato in modo che possa ricevere tutta l’energia e tutte le sensazioni positive risvegliate dal legamento stesso. I rituali d’amore producono risultati quasi immediati, o comunque entro poche settimane, anche se tutto varia da persona a persona. Gli oggetti utilizzati possono variare, esistono anche dei riti eseguiti con una ciocca dei capelli della persona amata oppure che utilizzano il plagio mentale.