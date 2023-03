Il festival musicale The Voice Over domenica 12 marzo a Castellaneta Marina

Castellaneta Marina. Sull’entusiasmo del successo televisivo di RaiUno “The Voice Senior”, che ha spopolato in questo inverno 2023, la cittadina di Castellaneta cavalca l’onda dei consensi sempre maggiori che gli artisti over 45 stanno riscuotendo negli ultimi anni in televisione; da qui nasce l’iniziativa di “The Voice Over”, festival musicale che si svolgerà domenica 12 marzo 2023 presso l’Auditorium Stella Maris di Castellaneta Marina alle ore 20:30.

Il progetto è realizzato e messo in scena dal cast dello storico concorso di bellezza “Miss Castellaneta Marina”, che come di consuetudine, tornerà nella prossima estate: la direzione artistica è di Mario Ludovico, la direzione musicale del maestro Leonardo Scarpetta, la conduzione e la consulenza artistica di Giuseppe Stigliano, la coordinazione tecnica di Giulia Ciminelli, Angelo Mastrangelo e Vittorio Casale, la collaborazione della Pro Loco Rodolfo Valentino di Castellaneta Marina.

Diciotto gli artisti che si esibiranno, proponendo brani del vasto repertorio della musica italiana: dalle canzoni di Mina a quelle di Mia Martini, Adriano Celentano, Patty Pravo, passando per Massimo Ranieri, Lucio Battisti, etc.

Ospiti della manifestazione i ballerini della Universal Dance di Massafra, diretta dai maestri David, Franco e Grazia Montanari.

A fine serata una giuria qualificata decreterà l’artista vincitore ma non è da escludere l’assegnazione di premi speciali, legati alla capacità interpretativa.

Si tratta di un progetto sperimentale che l’organizzazione mette in scena e che con ogni probabilità diverrà un vero e proprio appuntamento con più serate ed una finalissima con ospiti illustri, già a partire dall’estate 2023.