La Festa del papà nei luoghi della cultura della Valle d’Aosta

L’Assessorato dei Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali è lieto di comunicare che domenica 19 marzo 2023, in occasione della Festa del papà, i siti archeologici di Aosta, i castelli di proprietà regionale e la mostra Tina Modotti. La genesi di uno sguardo moderno, visitabile fino al 10 aprile presso la sede espositiva del Centro Saint-Bénin, riserveranno l’ingresso a prezzo ridotto per tutti i papà in compagnia dei figli.

I siti archeologici di Aosta aderenti all’iniziativa sono: il Teatro Romano, il Criptoportico, la Chiesa paleocristiana di San Lorenzo e il MAR-Museo Archeologico Regionale. Visitabili a tariffa ridotta per i papà anche i castelli di: Aymavilles, Sarre, Fénis, Issogne, Verrès, Gamba di Châtillon e Castel Savoia di Gressoney-Saint-Jean. È ancora in vigore la promozione under 25 che prevede l’ingresso gratuito in tutti i siti culturali regionali per la fascia d’età 0-25.

I protagonisti di questa speciale giornata sono invitati a immortalare la loro visita postando le fotografie sui social network aggiungendo eventualmente i seguenti tag: @CultureVdA (Twitter), @castellogamba (Facebook e Instagram), @castelloaymavilles (Instagram), @centrosaintbenin (instagram) e @valledaostaheritage (Instagram e Facebook). https://www.regione.vda.it/cultura/eventi_spettacoli/archivio_2023/festa-papa_i.aspx