Scuola. Medici Firenze: abolizione obbligo certificato scelta di buon senso

“L’abolizione ufficiale dell’obbligo del certificato medico per tornare a scuola è una scelta di buon senso. Bene l’approvazione della legge regionale, anche per la velocità con cui è avvenuta”. Così il presidente dell’Ordine dei Medici di Firenze Pietro Dattolo commenta la legge che elimina l’obbligo di certificato medico per tornare a scuola, la cui legge è stata approvata oggi all’unanimità dal Consiglio regionale. “Era giusto seguire le altre regioni che avevano intrapreso questa strada , è davvero una mossa saggia – ha aggiunto Dattolo -. Noi medici continueremo ovviamente a segnalare problemi come ad esempio le malattie infettive. Non abbasseremo la guardia. In un’Italia però affogata dalla burocrazia questa è un’ottima notizia. Bene così, siamo molto soddisfatti”.