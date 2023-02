Cuneo. Donati alle associazioni i fondi raccolti durante IllumiNatale 2022

Si è tenuta nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 21 febbraio, la consegna dei fondi raccolti durante la manifestazione IllumiNatale 2022. Presso il Salone d’Onore del Comune di Cuneo, l’Associazione Comitato Cuneo Illuminata, presieduta dalla Sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, ha devoluto 3.185,00 euro (raccolti con le donazioni alla carrozza di Babbo Natale) alla Fondazione Ospedale Santa Croce e Carle Onlus, con i quali verranno rese più accoglienti alcune camere del reparto di Oncologia dell’ospedale cuneese. 2.850,00 euro, raccolti durante la Babbo Run dell’Immacolata, sono stati invece donati all’Associazione La Cura nello Sguardo per la realizzazione del manuale non convenzionale di cure palliative intitolato “Ne parliamo insieme?”, pensato per l’assistenza dei docenti ai bambini della scuola primaria che hanno subito un lutto in famiglia.

Al termine dell’incontro, la Sindaca ha poi annunciato la nuova formazione del Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Comitato Cuneo Illuminata, così composto: Patrizia Manassero Presidente, Elvio Mattalia Vice Presidente e Tesoriere. Consiglieri: Armando Erbì di Conitours per la Sezione Turismo, Pierpaolo Soria di Confartigianato Imprese Cuneo per la Sezione Commercio e Artigianato, don Mauro Biodo della Diocesi di Cuneo e Fossano per la Sezione Ecclesiale.

“Quello di oggi – dichiara Patrizia Manassero – è stato uno dei momenti più belli della manifestazione: grazie alla bontà dei cuneesi abbiamo potuto sostenere due realtà benefiche del territorio che operano in contesti molto delicati e importanti per il benessere psicofisico della comunità. Abbiamo poi annunciato il nuovo CdA dell’Associazione Comitato Cuneo Illuminata, che è già al lavoro con impegno e determinazione per programmare i prossimi appuntamenti estivi e invernali di Cuneo Illuminata”.