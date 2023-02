Bologna. Entro l’autunno la piantumazione di 1.100 nuovi alberi già formati

Il sindaco Matteo Lepore e la presidente del Quartiere Borgo Panigale-Reno Elena Gaggioli hanno presentato oggi l’intervento di forestazione nel parco dell’ex Cava Bruschetti dove sono stati piantati 400 nuovi alberi.

In particolare si tratta di: 60 lecci, 60 salici bianchi, 64 olmi (resistenti alla grafiosi), 56 pioppi bianchi, 48 carpini, 24 gelsi bianchi, 24 tamerici, 16 tigli, 16 ciliegi, 16 frassini e 16 ornielli.

L’intervento fa parte di un progetto più ampio che interesserà sei differenti parchi pubblici dove in totale verranno messi a dimora 1.100 alberi già formati (con una circonferenza del tronco di circa 18-20 cm), creando così aree densamente alberate in grado di:

contribuire alla regolazione del microclima, soprattutto grazie alla calmierizzazione dei fenomeni estremi di calore estivo, ma anche della qualità dell’aria attraverso il fitorimedio degli inquinanti gassosi e del ciclo dell’acqua,

rendere gli spazi pubblici interessati più fruibili e vivibili anche nel periodo estivo, grazie al miglioramento del comfort termico delle persone garantito dell’ombreggiamento e al raffrescamento generato da coperture vegetali di tipo forestale.

Il progetto, del valore di circa 1 milione di euro di cui 255 mila destinati all’ex Cava Bruschetti, fu finanziato con fondi dell’allora Ministero della Transizione Ecologica poi rinominato dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Oltre alla piantumazione degli alberi, le spese comprendono la realizzazione dell’impianto di irrigazione e opere di manutenzione per 7 anni.

Le altre aree oggetto della forestazione sono:

parco di via Bragaglia (Borgo Panigale – Reno): 200 alberi

parco delle Artiste (Borgo Panigale – Reno): 200 alberi

parco dell’ex area ortiva di Villa Contri (Borgo Panigale – Reno) 100 alberi

parco delle Aquile Randagie (Savena) 100 alberi

parco Pier Paolo Pasolini (San Donato – San Vitale): 100 alberi

I lavori sono in fase di ultimazione al parco di via Bragaglia, mentre sono in corso al parco delle Aquile Randagie e al parco delle Artiste. Inizieranno a breve gli interventi all’ex Villa Contri, mentre al parco Pier Paolo Pasolini verranno eseguiti il prossimo ottobre.